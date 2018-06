Taurianova (RC), programmati interventi miglioramento Cimitero di Iatrinoli

Interventi atti al miglioramento qualitativo del Cimitero di Iatrinoli sono stati programmati in un progetto di fattibilità tecnica ed economica approvato in via preliminare dalla Giunta guidata dal sindaco Fabio Scionti.

Lo studio elaborato dal Responsabile del IV settore, l'architetto Giuseppe Cardona con la collaborazione dell'architetto Graziano Muratore – espressamente voluto dall'assessore Girolama Raso e dal consigliere comunale Antonino Caridi – ha messo in luce le note criticità del complesso cimiteriale ubicato nella cittadina della Piana, in Via Comunale Cappelle.

La sequenza di lavori dell'intervento – già presente e menzionato all'interno della programmazione triennale dei lavori pubblici dell'Ente - per un totale di costi preventivati pari a 330mila euro, avrà come obiettivo la messa in sicurezza e il miglioramento qualitativo del patrimonio costruito del Cimitero di Iatrinoli, garantendo il rispetto dei Criteri Ambientali Minimi.

La progettazione è stata indirizzata verso obiettivi concretamente raggiungibili, tra cui: contenere il consumo di suolo ed evitare l'impermeabilizzazione; favorire la sistemazione di aree verdi; azioni per la messa in sicurezza e prevenzione del rischio sismico ed ambientale; azioni di efficientamento energetico e risparmio idrico.

«Era necessario mettere in campo uno studio e una progettazione che riguardasse il complesso cimiteriale di Iatrinoli caratterizzato da lungo tempo da significative problematiche» – afferma il sindaco Fabio Scionti. «Siamo dunque al lavoro – sottolinea il primo cittadino - per individuare le risorse necessarie alla realizzazione di questi interventi indispensabili per la messa in sicurezza, la tutela e il decoro di un luogo importante della città».