Anas, continua il monitoraggio del ponte Allaro sulla ss106 Ionica a Caulonia

In ordine allo stato di conservazione del ponte Allaro, ubicato al km 122,000 della SS 106 'Jonica' a Caulonia in provincia di Reggio Calabria, si rappresenta che proseguono senza soluzione di continuità le attività di monitoraggio già avviate con affidamento ad un Laboratorio accreditato nel primo semestre dello scorso anno 2017.

Di recente, come già noto, tali attività di campo sono state intensificate con programmazione di un monitoraggio automatico per avere costanti informazioni dalla strumentazione installata, inoltre sono state condotte, in più sopralluoghi, ulteriori ispezioni visive dell'impalcato e delle pile.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile anche su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il numero verde gratuito, 800.841.148