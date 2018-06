Albino Barresi responsabile ATP di Verona, la soddisfazione della Cisl di Reggio Calabria

"Un altro prestigioso incarico all'interno della famiglia CISL reggina. Con molta soddisfazione ed una punta di orgoglio, infatti, comunichiamo che Albino Barresi, coordinatore provinciale dei DDSS, è andato a ricoprire il ruolo di responsabile ATP di Verona". Con queste parole Rosi Perrone, segretaria provinciale della Cisl ed arcangelo carbone segr gen cisl scuola rc e calabria annunciano un altro positivo traguardo che, partendo dalle rive dello Stretto, giunge sino ad una delle realtà più importanti del nostro Paese.

"Questa nomina rappresenta, inoltre, l'occasione per un momento di confronto che si terrà il 13 giugno alle ore 11 al liceo "Pizi" di Palmi.

All' iniziativa parteciperanno oltre che Rosi Perrone segr gen cisl rc, Arcangelo Carbone, segretario generale Cisl Scuola, Pasqualina Zaccheria, dirigente responsabile ATP Reggio Calabria, Giuseppe Mirarchi che curerà la relazione sull'avvio dell'anno scolastico 2018-2019, Giovanni Policaro, esperto di consulenza per dirigenti scolastici e Raffaele Vitale, coordinatore regionale DDSS -Cisl Scuola che interverrà sull'ipotesi di contratto per la dirigenza scolastica".