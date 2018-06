Reggio, ennesimo risultato di prestigio per gli allievi del Liceo Classico "T. Campanella"

Il Liceo Classico "Tommaso Campanella" di Reggio Calabria è stato ancora una volta scelto quale destinatario di un prestigioso riconoscimento internazionale; un gruppo di studenti, infatti, selezionati tra gli allievi del Liceo per il possesso di ottime competenze linguistiche, è in questi giorni a Bruxelles per partecipare al Progetto "Beni culturali nel marketing internazionale".

Il progetto, della durata di tre settimane, viene realizzato in partenariato con la Camera di Commercio Belgo-Italiana (CCBI). Gli allievi del "Campanella", per lo svolgimento delle attività previste, opereranno presso le sedi dei più importanti organismi dell' Unione Europea: Parlamento Europeo, Commissione Europea, Comitato Economico e Sociale Europeo/Comitato delle Regioni, House of European History.