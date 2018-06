Reggio, l'Arci consegna i mastelli per la raccolta differenziata ai cittadini stranieri

L'Arci Comitato Territoriale di Reggio Calabria si mette ancora una volta a disposizione della città e delle tante comunità che la vivono e la animano. In un momento storico in cui Reggio rischia di essere brutalmente soffocata dall'inciviltà e dal menefreghismo di chi la ricopre di rifiuti di ogni genere, ignorando le direttive e le buone prassi di una procedura che, nonostante tanti e vari ostacoli, è comunque decollata, la nostra Associazione ha deciso di rimboccarsi le maniche e di venire incontro a chi, per motivi vari, non è riuscito a ritirare gli ormai famosi mastelli.

Proprio per questo motivo, grazie alla collaborazione con l'AVR, con lo Sportello Arci Next Migranti e con l'associazione filippina Mindoro Tamaraw Reggio Calabria, martedì 12 giugno dalle 15 alle 19, sarà possibile effettuare il ritiro dei mastelli da parte dei cittadini stranieri, residenti nel territorio comunale e che sono impossibilitati a recarsi nel punto di consegna convenzionale che rimane quello del Lido Comunale.

L'iniziativa si svolgerà nei locali dell'ex bowling di via Cuzzocrea 11, un luogo strappato alla 'Ndrangheta e restituito alla città, con l'obiettivo ben preciso di renderlo simbolo di legalità e senso civico. Essere cittadini attivi significa voler bene alla nostra città e lo si può fare a prescindere dalla cittadinanza, dal passaporto e dal permesso di soggiorno.

Si ricorda infine che il ritiro è gratuito e obbligatorio e che sarà sufficiente esibire documento di identità e tessera sanitaria.