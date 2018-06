Villa San Giovanni, il Pd: "Noi, opposizione responsabile"

"Una Opposizione responsabile che ha saputo porre in essere proposte finalizzate al soddisfacimento dell' interesse generale alla legalità e all'efficacia dell'azione amministrativa non può che manifestare sollievo per la conclusione delle procedure di "accesso antimafia".

L'onta dello scioglimento non colpisce, quindi, le Istituzioni di Villa e ciò costituisce una notizia positiva per la cittadinanza.

Il Partito Democratico - così come ha dimostrato con i ricorsi, tutt'ora sub iudice ed in attesa di definizione nel merito, avverso gli atti illegittimi posti in essere dal Sindaco sospeso Siclari - intende continuare ad incarnare con orgoglio quel dovere morale alla responsabilità che si sostanzia nelle iniziative di controllo e di vigilanza democratica per la tutela dello Stato di Diritto e del buon andamento della Pubblica Amministrazione.

È questo il compito di una vera opposizione ! questo il compito di una Società Civile attenta alle dinamiche di concentrazione del potere in Citta !

Noi non derogheremo a questo compito consci che questo ruolo sia in primis d'aiuto ed indispensabile per l'Amministrazione pro tempore, freno ad ogni tentazione plebiscitaria e populista, ad ogni interesse spicciolo nemico delle forme e delle regole.

Il Partito Democratico – unico partito e movimento politico davvero attivo sul territorio, fucina di militanti e di idee, finestra aperta sui destini della Città e crogiuolo dei contributi di tutti i sinceri democratici – continuerà, inoltre, a prospettare nel merito, nell'ottica dell'integrazione intelligente e competente, quelle riforme, quelle implementazioni, quei miglioramenti inerenti tutte le opere insistenti sul nostro territorio.

Come sta avvenendo in ordine all'intervento ANAS fatto proprio dall'attuale Amministrazione, relativo al progetto di realizzazione di luoghi di preghiera non confessionali denominato "La Bellezza del Creato", i nostri consiglieri comunali, Salvatore Ciccone e Lina Vilardi, sapranno ben lavorare, in spirito di concretezza e pragmatismo, per veicolare proposte fattive di buon senso nell'interesse della Comunità in modo da non accontentarsi di progetti generici, lontani dai bisogni reali di Villa e limitati.

Sapranno, come hanno fatto fino ad ora, stimolare la Maggioranza a superare il peculiare atteggiamento passivo e rassegnato agli eventi che la stanno caratterizzando, spronando gli amministratori a rappresentare davvero gli interessi della Città senza timidezze di fronte agli interlocutori istituzionali o imprenditoriali attivi sul nostro Territorio.

E se questo non basterà a superare superficialità, incompetenza e inerzia interessata ?

Di certo non verrà meno l'impegno anche suppletivo degli eredi della storia migliore del Centrosinistra villese, la Storia dell'Ulivo e delle nobili tradizioni politiche che hanno generato il PD, che non arretreranno di fronte all'inazione arrogante di chi si accontenta di vincere senza davvero convincere". Lo afferma una nota del Pd di Villa San Giovanni.