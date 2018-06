Il Parco nazionale dell’Aspromonte: “Roberto Saviano racconti questa terra”

"Roberto Saviano è in Aspromonte, a San Luca. Lo apprendiamo dai suoi canali social. Il Parco Nazionale invita lo Scrittore a fermarsi qualche giorno per raccontare i Luoghi, l'Umanità e la Natura della Nostra Montagna.

Siamo certi che potrà scrivere del Dramma e della Bellezza di questa Terra, del Dolore e della Dignità di un Popolo, proprio come fece Corrado Alvaro. Vorremmo che Roberto scriva della Gente che incontra, dei pochi traditori e dei molti traditi; che racconti il suo viaggio in Aspromonte, i risvegli e i silenzi, le albe.

Intanto gli inviamo la poesia del Presidente Giuseppe Bombino, "Se Verrai in Aspromonte".E' quanto si legge in sulla pagina Facebook del Parco Nazionale Aspromonte.

