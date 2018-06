"Il Meeting internazionale della Deutscher Reiseverband che si svolgerà tra Reggio Calabria e Scilla, dal 10 all'14 ottobre, è un'importante occasione per la Città metropolitana e rappresenta uno degli appuntamenti in ambito turistico più prestigiosi d'Europa. Ieri pomeriggio, presso il Museo archeologico nazionale della Magna Grecia, insieme al Governatore Mario Oliverio, al presidente della Deutscher Reiseverband, Norbert Fiebig e al direttore esecutivo di Enit, Giovanni Bastianelli abbiamo discusso sull'attesa iniziativa che porterà in Calabria circa 800 tra i massimi stakeholder del settore turistico tedesco. Per cinque giorni, nella nostra splendida città, tantissimi tour operator, agenzie di viaggio, compagnie aeree, utilizzeranno i canali messi appositamente in campo dalla Federazione del turismo tedesco per lanciare input alla promozione della destinazione Calabria. Un'occasione per parlare di turismo con esperti del settore ma anche, far conoscere il nostro territorio e le sue bellezze ai visitatori stranieri fidelizzando quell'importante flusso di presenze necessario per incrementare l'indotto economico ed occupazionale.

Sono certo, che questo evento creerà un interscambio tra calabresi e tedeschi e rilancerà le bellezze della nostra Calabria e soprattutto, di Reggio Calabria. Un ringraziamento va al presidente Oliverio che ha voluto che si svolgesse il meeting a Reggio Calabria, terra ricca di siti archeologici, borghi antichi e ricchi di tradizione, location del Museo nazionale archeologico dove risiedono i Bronzi di Riace. Qui, i giornalisti tedeschi sono rimasti estasiati dai reperti archeologici e dalle due statue di bronzo così come dal nostro lungomare e dalla città che hanno voluto visitare tra una degustazione e l'altra di prodotti tipici locali. Il Meeting internazionale può essere altresì un'opportunità di investimento dei tour operator stranieri pertanto, insieme alla Regione Calabria, stiamo lavorando per il rilancio dell'aeroporto dello Stretto in maniera strutturale e incisiva". Lo afferma il Consigliere delegato al turismo del Comune di Reggio Calabria Gianni Latella.