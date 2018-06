Domani manifestazione a San Luca (RC) di Articolo Uno-Mdp per LeU

Si terrà il 10 Giugno a San Luca l'iniziativa di Articolo 1 MDP per "Liberi e Uguali" che riunirà il proprio Coordinamento Regionale nella sala del Consiglio Comunale in Corso Corrado Alvaro, 2.

All'iniziativa, che segnerà l'avvio di un percorso per ripristinare l'agibilità democratica e la difesa delle regole di partecipazione fissate dalla nostra Costituzione, hanno già dato adesione e garantiranno la partecipazione l'On. Arturo Bova Presidente della Commissione Antindrangheta Regionale, Antonella Rizzo Assessore Regionale all'Ambiente, l'On. Nico Stumpo parlamentare Camera dei Deputati, l'On. Massimo Paolucci europarlamentare.

L'assemblea che avrà inizio alle ore 10:30, sarà aperta alla cittadinanza e alle associazioni.

Per il coordinatore provinciale di Articolo Uno -Movimento Democratico e Progressista per Liberi e Uguali Alex Tripodi "saremo a San Luca in nome della democrazia ed in difesa dei principi della costituzione, proprio il giorno in cui si sarebbe dovuto votare. Lanceremo ufficialmente il nostro tesseramento, insieme ai massimi rappresentanti istituzionali e ai dirigenti regionali del nostro movimento - conclude Tripodi- perché solo tramite la partecipazione democratica a San Luca ed in Calabria si potrà sognare una nuova primavera di diritti.