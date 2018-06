Domenica le "Bovalinpiadi"

Domenica 10 Giugno dalle ore 15:00 in piazza Camillo Costanzo a Bovalino si svolgeranno le Bovalinpiadi organizzati dalla Pro Loco di Bovalino, evento patrocinato dal Comune di Bovalino e dall' UNPLI, grazie alla partecipazione delle vari Associazioni del territorio è previsto un pomeriggio entusiasmante pieno di giochi per ragazzi dagli 8 ai 12 anni, l' intento è quello di rivedere i ragazzi in Piazza a giocare tra di loro e non con i cellulari, come si faceva una volta quando i social erano proprio le Piazze, ci saranno premi per tutti, si tratta di 10 giochi per squadre miste composte da 5 ragazzi, le iscrizioni si possono fare gratuitamente in sede Proloco fino a sabato 09 giugno dalle 19 alle 20, non resta altro che partecipare e divertirsi, ci saranno anche giostre, popcorn, zucchero filato e tanto altro ancora.

