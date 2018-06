Anas, limitazioni al traffico sulla A2 nella provincia di Reggio Calabria

Per consentire gli interventi di manutenzione straordinaria del tratto dell'A2 Autostrada 'del Mediterraneo' tra gli svincoli di Campo Calabro e S. Caterina, saranno necessarie delle limitazioni al transito veicolare in provincia di Reggio Calabria.

Al fine di consentire le attività in corrispondenza dello svincolo di Gallico (sostituzione barriere e rifacimento dei cordoli), a partire da lunedì 11 giugno e fino al 20 luglio 2018, sarà in vigore il restringimento delle rampe di svincolo, in entrambe le direzioni, attraverso l'istituzione di un senso unico alternato gestito da movieri o impianto semaforico.

Sarà in vigore inoltre, in esclusivo orario notturno dalle ore 22:00 alle ore 06:00 (da lunedì 11 giugno al 20 luglio 2018), il restringimento delle carreggiate nord e sud dell'asse autostradale, con chiusura alternata della corsia di marcia e/o di sorpasso tra il km 437,559 e il km 438,102.

Anas, società del Gruppo FS Italiane, raccomanda prudenza nella guida e ricorda che l'evoluzione della situazione del traffico in tempo reale è consultabile sul sito web www.stradeanas.it oppure su tutti gli smartphone e i tablet, grazie all'applicazione "VAI" di Anas, disponibile gratuitamente in "App store" e in "Play store". Inoltre si ricorda che il servizio clienti "Pronto Anas" è raggiungibile chiamando il nuovo numero verde gratuito, 800 841 148.