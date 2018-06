Alessandro Baldari nuovo segretario Generale Funzione Pubblica CGIL Reggio – Locri

Nella giornata di ieri 7 Giugno l'assemblea della FP CGIL Reggio – Locri , dopo aver accettato, ringraziandola per il lavoro svolto, le dimissioni della Segretaria Generale Alessandra Baldari, che, già da tempo , aveva assunto l'incarico di Segretaria Generale Regionale della categoria, ha proceduto all'elezione del nuovo segretario Generale nella figura di Francesco Callea .

Il nuovo, giovane 42enne, segretario generale, laureato in giurisprudenza, svolge la propria attività lavorativa all'interno del Corpo Nazionale dei Vigili del Fuoco, ove per lungo tempo ha svolto la propria attività sindacale per la FP CGIL

Callea ha già ricoperto l'incarico di segretario Organizzativo del sindacato negli anni 2011 e 2012 e dal 2016 ad oggi. E' inoltre componente del direttivo regionale della FP CGIL Calabria.

All'atto del suo insediamento , dopo i doverosi ringraziamenti, il neo Segretario ha affermato di voler portare il proprio punto di vista dinamico ed innovativo, seppur nel solco della tradizione e nella logica dell'unità della Categoria e della sua dimensione confederale.

