Coordinamento regionale Polizie Locali e Metropolitane: “Soddisfazione e gratitudine per la nuova legge regionale” della Polizia Locale

Esprimiamo viva soddisfazione per l'approvazione della legge che riordina e riorganizza la disciplina della Polizia Locale in Calabria. Il Consiglio regionale, grazie al lavoro del suo ufficio legislativo, dopo quasi trent'anni ha approvato all'unanimità, uno strumento che permetterà al nostro corpo di emanciparsi da un periodo lunghissimo di disattenzioni e disillusioni.

Un impegno profuso nell'esclusivo interesse della polizia locale. Un ringraziamento dunque al Segretario Questore Giuseppe Neri che ha sposato la nostra causa, facendo proprie le istanze di una realtà prestigiosa che vanta storia e tradizione pluridecennale. A lui, va dato merito di aver portato a compimento un processo legislativo nato dal basso attraverso un dialogo costante, schietto e leale con tutto il 'direttivo' della polizia locale; e soprattutto gli va riconosciuto di aver agito senza autoreferenzialità, ma ascoltando il reale bisogno che proveniva da una viscerale volontà di modificare una legge troppo datata e che non riusciva a dare slancio ad una importante comparto per la sicurezza dei cittadini nella vita di tutti i giorni.

Grazie a Neri e grazie all'ex assessore regionale al bilancio Antonio Viscomi, il quale, collaborando fattivamente alla realizzazione della nuova legge, ha reperito somme importanti che permetteranno di innovare, migliorando, la riorganizzazione della Polizia Locale calabrese.

Grazie a chi, con passione e tenacia ha seguito fin dalla nascita l'iter legislativo, ossia l'esperto Nunzio Caridi, promotore dei tavoli tecnici dai quali è nato e si è sviluppato il nuovo testo di legge.

La forza di questa legge è caratterizzata dalla centralità della formazione e dal costante aggiornamento degli operatori. Ottima l'intuizione di aver creato un ufficio di coordinamento che garantirà una cabina di regia nella gestione a livello centrale regionale dei problemi e delle criticità del settore della Polizia Locale.

Questo, ci auguriamo, possa essere il primo passo verso una continua e costante condivisione di un percorso virtuoso che ha portato, finalmente e concretamente alla valorizzazione della Polizia Locale in Calabria.