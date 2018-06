Reggio, il 9 giugno la presentazione della nuova applicazione “AvisNet”

Sarà presentata sabato 9 giugno alle ore 10:30, presso la sala Gaetano Calipari della sede comunale Avis di Reggio Calabria, sita in via Corso Garibaldi 585, la nuova applicazione AvisNet che consentirà ai donatori di potersi prenotare, di poter scaricare le analisi, nel rispetto della normativa della privacy, e di avere tutte le informazioni molto più comodamente e in qualunque luogo,utilizzando il proprio smartphone o il proprio tablet.

Si tratta di un servizio già avviato in altre Avis d'Italia e che adesso, grazie all'iniziativa dell'Avis comunale di Reggio, si fa strada anche in Calabria.

Dopo i saluti della presidente Myriam Calipari e del consigliere nazionale Mimmo Nisticò, per illustrare i dettagli di questa nuova applicazione interverranno Alfonso Trimarchi, direttore del Servizio Immuno-trasfusionale del Grande ospedale metropolitano di Reggio Calabria, Antonio Bagnoli e Viviana Rotondi di AvisNet.