Laruffa Editore. Omaggio della casa editrice reggina alla tomba di Edwar Lear

Trasferta in Liguria per Laruffa Editore, con la partecipazione ad alcune importanti iniziative a Sanremo ed Imperia. Il "Festival della cultura mediterranea di Imperia. Fiera del libro" che si è tenuto qualche giorno fa a Porto Maurizio di Imperia, è stata l'occasione per far conoscere al vasto pubblico il catalogo e alcuni degli autori della casa editrice di Reggio Calabria. L'editore Roberto Laruffa, ha partecipato ad una serie di incontri su libri e letteratura. Da ricordare la visita di Laruffa, insieme ad alcuni membri dell'Accademia della Pigna, al cimitero monumentale di Sanremo per rendere omaggio alla tomba dello scrittore ed illustratore inglese Edwar Lear. Un omaggio ad un autore che ha fatto scoprire al mondo la bellezza dei paesaggi e le storie della provincia reggina. Grande l'attenzione riservata dalla casa editrice Laruffa allo scrittore inglese con la riedizione di "Diario di un viaggio a piedi Reggio Calabria e la sua Provincia (25 luglio - 5 settembre 1847)" e, ancora "Il tempo il viaggio e lo spirito negli inediti di Edward Lear in Calabria" di Giuseppe Macrì, con 23 immagini inedite. E altre pubblicazioni dedicate sono in lavorazione. Sempre insieme all'Accademia della Pigna, dopo la visita al cimitero, e con l'associazione "Il capitolo della cultura", Laruffa ha partecipato a Sanremo alla rassegna Librandosi 2018, "Fiera del libro e della cultura locale la Pigna, memorial Antonio Semeria". Grande apprezzamento per le pubblicazioni e gli autori Laruffa da parte dei tanti calabresi residenti in Liguria e anche da parte dei residenti locali che non conoscevano le vicende e il legame di Edwar Lear con la provincia reggina. L'esperienza felice della trasferta in Liguria sarà ripetuta per le prossime edizioni dei festival, con la partecipazione di diversi autori della Casa Editrice.

Dettagli Creato Giovedì, 07 Giugno 2018 12:02