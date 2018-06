All'istituto comprensivo "L. Chitti" di Cittanova la festa di fine anno

Ottima riuscita della "Festa di Primavera", tradizionale appuntamento di fine anno scolastico che si svolto nei locali dell'Istituto comprensivo "Luigi Chitti" di Cittanova, diretto dalla dottoressa Maria Antonella Timpano e organizzato dai docenti funzione strumentale dell'area alunni professori Maria Rosa Terranova e Giuseppe Salaris.

Questa edizione, dedicata prevalentemente al rapporto con la natura, si è aperta con una attività laboratoriale denominata: "Teatro e Natura: Prima lezione per giardinieri rivoluzionari e anonimi", tenuta dall'artista Lorenza Zambon.

"Arte e Natura" è stato anche il tema sviluppato dai bambini delle scuole dell'infanzia che, guidati dalle loro maestre, si sono cimentati in una serie di attività artistiche all'aperto.

Particolarmente significativa è stata la rappresentazione della fiaba "Unicorno triste" realizzata dagli alunni della scuola primaria "San Pietro" , in collaborazione con gli allievi dell'associazione artistico-culturale "l'etoile de la danse" di Taurianova, diretta dalla maestra Concetta Prochilo.

In coda alla rappresentazione si è proceduto alla premiazione del secondo concorso "APRILEAUTISMO" organizzato dall'associazione, presieduta dalla dottoressa Angela Foti, "Prendiamoci per mano...Uniti si può!!!" di Taurianova. Al concorso, che si propone di sensibilizzare i ragazzi, e non solo, sui temi dell'autismo, ha visto la partecipazione degli alunni di molte scuole del territorio.

Momenti di grande spettacolo sono stati realizzati dagli alunni della scuola secondaria di primo grado, guidati dalle professoresse Antonella Iannizzi e Caterina Del Grande. Gli alunni hanno rappresentato due momenti di teatro tratti da "Giulietta e Romeo" e da "La bisbetica domata" di W. Shakespeare. E poi tanta musica eseguita dagli alunni della professoressa Francesca Leotta e dell'associazione "Musica e Armonia" di Cittanova guidata dal M° Giuseppe Pugliese. All'interno della manifestazione, che ha visto come ogni anno la partecipazione di diverse associazioni che operano nel territorio nella logica di una sempre più proficua collaborazione tra scuola e contesto culturale, sociale ed economico, sono state esposte le opere della pittrice Natalina Fucile.