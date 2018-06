Sequestrato autolavaggio a Palmi

Ieri, in Palmi, nell'ambito dei servizi predisposti nel "Focus 'ndrangheta area tirrenica", personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Palmi, unitamente a personale della Capitaneria di Porto e dell'Ispettorato del Lavoro ha espletato un'energica attività volta al contrasto del lavoro nero, al controllo delle attività commerciali ed ai soggetti detentori di armi.

All'esito dei numerosi controlli, in Palmi, è stata sottoposta a sequestro penale, in quanto priva di autorizzazione per le acque reflue industriali, un'attività di autolavaggio, il cui titolare è stato anche denunciato in stato di libertà per aver installato un sistema di videosorveglianza senza avere la prescritta autorizzazione.

Contestualmente nel comune di Taurianova, personale del Commissariato di P.S. di Taurianova ha controllato un esercizio pubblico presso cui vi erano installati apparecchi di gioco per verificare il rispetto della normativa a tutela dei minori e per l'accertamento del possesso dei prescritti titoli autorizzativi ed ha effettuato 4 controlli presso abitazioni di detentori di armi per verificare l'idoneità dei luoghi di detenzione e la regolarità delle armi e munizioni detenute.