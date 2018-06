La Lega nazionale difesa del cane: “Caso canile Campo Calabro pagina dolorosa”

"Il caso del canile di Campo Calabro (RC) ha rappresentato una pagina molto difficile e dolorosa per Lega nazionale difesa del cane che, senza se e senza ma, ha portato avanti la propria battaglia per il ripristino della legalita' e per la tutela degli animali, intraprendendo talvolta difficili provvedimenti anche contro le proprie articolazioni territoriali. La sezione locale infatti è stata chiusa e tutti i responsabili della situazione disastrosa sono stati denunciati". Lo precisa una nota dell'organizzazione, in merito a quanto accaduto nelle scorse settimane in una struttura adibita a ricovero per cani, al centro di un'indagine da parte della Procura della Repubblica di Reggio Calabria. "Il tutto - ha aggiunto la Lndc - ha avuto origine da una serie di irregolarita' statutarie e da alcune segnalazioni allarmanti relative ai cani tenuti in condizioni assolutamente non idonee al loro benessere, malnutriti e con evidenti carenze igienico-sanitarie. Questo ha portato a dei sopralluoghi in collaborazione con le forze dell'ordine, che hanno purtroppo confermato le informazioni che erano arrivate al Consiglio direttivo nazionale. Davanti a queste circostanze Lndc non ha esitato a fare di tutto per tutelare gli animali, mettendo da parte la rabbia e il dolore causati dal vero e proprio tradimento attuato da parte di persone in cui si era riposta fiducia. In quest'ottica - conclude la nota - dopo aver chiuso la Sezione e sporto denuncia, Lndc ha provveduto a sistemare i cani piu' bisognosi presso strutture idonee gestite dai propri volontari e ha continuato a mandare aiuti sotto forma di cibo per gli animali in attesa di essere trasferiti". (Dire)

Dettagli Creato Mercoledì, 06 Giugno 2018 18:44