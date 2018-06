Gemellaggio Accademia Bonifaciana ed Azzurro Associazione Culturale

Giovedì 14 giugno 2018, presso la città di Anagni (FR), si terrà la cerimonia che ufficializzerà il gemellaggio tra l'Accademia Bonifaciana e la nostrana Associazione Culturale "Azzurro".

Anagni, un tempo sede pontificia, è nota ai più come "la città dei papi" per aver dato i natali a quattro pontefici: Innocenzo III, Alessandro IV, Gregorio IX e Bonifacio VIII.

L'Azzurro Associazione Culturale Presieduta dal Cav. Lorenzo Festicini, si è sempre adoperata in tutta la regione Calabria occupandosi di valorizzare la cultura e di promuovere le iniziative benefiche nei confronti della collettività. Ad avvicinare l'Azzurro Associazione Culturale ed l'Istituto di studi superiori presieduto dal Rettore Comm. Dott. Sante De Angelis, sono le intenzioni a carattere filantropico, humus fertile per propositi culturali a lungo termine.

A tal proposito si è espresso il vice presidente dell'associazione culturale "Azzurro" Fabio Altomonte, il quale ha commentato la notizia asserendo che: «è un onore poter fare questo gemellaggio con la nobilissima Accademia Bonifaciana, perché l'Accademia si adopera per la pace del mondo, per la cultura e per le azioni umanitarie; quindi, essere riconosciuti dall'Accademia Bonifaciana rappresenta per noi dell'Azzurro un grande onore nonché un riconoscimento del nostro lavoro e del nostro contributo all'umanità».

