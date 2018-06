Migrante ucciso nel Vibonese, Passarini ( Anolf) : “Si faccia chiarezza”

" IL migrante Sacko Soumayla,29 anni maliano, è stato ucciso con una fucilata mentre cercava di raccogliere lamiere in una fabbrica dismessa nel vibonese. Impegnato attivamente a difendere il suo lavoro ed i suoi compagnilavoratori sfruttati nei campi, non è riuscito a sistemare "alla meglio" la sua abitazione nella tendopoli.L'ANOLF CALABRIA condanna fermamente lo sfruttamento dei braccianti agricoli,facendosi portavoce della legge contro il Caporalato ,voluta fortemente dalla FAI CISL e dalla CISL ,chiede che si faccia chiarezza su questo triste fatto. Il nostro auspicioè che le autorità assieme a noi, siano promotrici di solidarietà, accoglienza e integrazione". Lo scrive in una nota Claudia G. Passarini, vicepresidente vicario Anolf Calabria.

