"C'è ben poco da scherzare sulla morte di Sacko e sulla situazione che in queste ore si vive a San Ferdinando. Salvini invece di comportarsi da Ministro preferisce lanciare hashtag ironici". Lo scrive su Twitter Il Senatore Pd, Ernesto Magorno, facendo riferimento all'hashtag #colpadiSalvini scelto dal ministro dell'Interno per le critiche che riceve per la morte del migrante in Calabria.

Dettagli Creato Martedì, 05 Giugno 2018 11:20