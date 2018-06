I lavori pubblici per il Comune di Sant’Eufemia previsti per il prossimo triennio

Nel corso del triennio 2018 – 2019 – 2020 per il territorio di Sant'Eufemia d'Aspromonte saranno investite somme già decretate per un ammontare di 16.115.000 euro. Nello specifico ecco quali saranno i lavori e gli interventi previsti con i relativi investimenti.

- Si sono concretizzati i 7.100.000 euro destinati alla SP2 che va dal vecchio svincolo al centro abitato di Sant'Eufemia. La delibera Cipe è stata registrata alla Corte dei Conti, ma il soggetto attuatore non sarà più ANAS, come previsto in precedenza, bensì la Regione Calabria.

- 2.548.000 euro sono stati destinati all'efficientamento del sistema fognario e alla realizzazione del depuratore. Si tratta di somme già decretate, provenienti da fondi regionali. A breve sarà presentato uno studio di fattibilità per fare il punto della situazione e valutare tutti gli interventi necessari.

- Sempre da fondi regionali, poi, ulteriori 150.000 euro saranno destinati alla viabilità comunale per la sistemazione del manto stradale di Vico Arena, per il collegamento con via Aspromonte.

- 330.000 euro sono stati mandati in appalto per il completamento e la messa in sicurezza della strada Peras con i relativi innesti. I fondi, in questo caso, provengono dalla Città Metropolitana di Reggio Calabria.

- Entro il giorno 8 luglio il Comune presenterà alla Città Metropolitana un progetto esecutivo per il "Bando Periferie". I 336.000 euro previsti saranno destinati ad ulteriori interventi di sistemazione della pineta comunale e delle aree più degradate del territorio comunale.

- 20.000 euro reperiti da fondi del Parco Nazionale dell'Aspromonte saranno utilizzati per la ristrutturazione del Mausoleo di Garibaldi.

- Su progetto dell'amministrazione precedente, avendo ottenuto ora il nullaosta del Genio Civile, 129.000 euro provenienti dal Parco Nazionale dell'Aspromonte sono destinati all'altana e al serbatoio in Aspromonte.

- Da fondi regionali provengono poi 1.330.000 euro di finanziamenti destinati alla messa in sicurezza per vulnerabilità sismica del Palazzo Municipale.

- Dai medesimi fondi ulteriori 860.000 euro serviranno a portare a termine i lavori (interni) di messa in sicurezza, sempre per vulnerabilità sismica, della scuola elementare Don Bosco.

- Per i lavori in corso che dovrebbero terminare a fine luglio al Palazzetto dello Sport, altri 100.000 euro serviranno per opere complementari.

- 800.000 euro provenienti da fondi regionali saranno poi destinati ai lavori già in corso per la scuola materna di via XXIV Maggio.

- 65.000 euro provenienti dal CONI serviranno per il completamento dell'illuminazione del Campo Sportivo. Attualmente sono in fase di appalto al SUAP.

- Sono in fase di studio di fattibilità i lavori di messa in sicurezza del torrente Mistra, a cui sono stati destinati 247.000 euro provenienti da fondi regionali.

- La Regione ha poi finanziato ulteriori 150.000 euro per il potenziamento e la messa a norma della pubblica illuminazione. (La sostituzione delle lampade a led è già in corso).

- 100.000 euro saranno destinati alla sistemazione e al potenziamento della rete idrica.

- Il CONI ha poi fornito il nullaosta per altri 40.000 euro utili a portare a termine i lavori di sistemazione della palestra della scuola media Visalli.

- Altri 150.000 proveniente sempre dal CONI, per i quali si è in attesa del decreto, serviranno per l'adeguamento e la manutenzione ordinaria e straordinaria del campo sportivo Morisi.

- Il provveditorato alle opere pubbliche ha comunicato che la realizzazione della nuova caserma dei Carabinieri, prevista per l'annualità 2018, sarà finanziata con 1.660.000 euro.

Tirando le somme, dunque, rispetto ai punti presenti nel programma elettorale con il quale il gruppo LeAlialPaese si era candidato mancano solo tre questioni che questa amministrazione ritiene ancora fondamentali: il rifacimento e la messa in sicurezza della scuola media Visalli, la creazione di nuovi loculi all'interno del cimitero e la sistemazione dell'area in dissesto intorno al ponte. Si tratta di questioni che restano aperte e per le quali si cercherà di trovare una soluzione nel più breve tempo possibile.