Coniugi della Piana di Gioia Tauro arrestati per droga

Nel pomeriggio di ieri, personale della Polizia di Stato in servizio presso il Commissariato di P.S. di Gioia Tauro impegnato in servizi di polizia volti alla prevenzione ed alla repressione del traffico e dello spaccio di sostanza stupefacenti, hanno arrestato in flagranza di reato di detenzione ai fini di spaccio di sostanza stupefacente Antonio Papasergio classe '77 e Annalisa Spirlì classe '74, coniugi, residenti in Palmi. L'attività di polizia è iniziata nella mattinata di ieri, allorquando gli agenti hanno effettuato una perquisizione presso il domicilio della coppia. Nel corso delle ricerche, è stata rinvenuta una tavoletta di hashish del peso complessivo di 54 grammi, ed altri quattro involucri, confezionati separatamente, contenenti rispettivamente 0,59 grammi, 2 grammi, 0.73 grammi e 0,86 grammi di cannabis indica essiccata. Le analisi di laboratorio sul materiale rinvenuto, effettuate presso i laboratori della Polizia Scientifica, hanno confermato la natura della sostanza stupefacente ragion per cui l'uomo e la donna sono stati arrestati per il reato di detenzione di sostanza stupefacente ai fini di spaccio. Al termine delle incombenze operative, come disposto dall'Autorità Giudiziaria competente, i due sono stati sottoposti agli arresti domiciliari.

Dettagli Creato Sabato, 02 Giugno 2018 17:22