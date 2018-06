PietraKappa ha incontrato Marcello Manti titolare del MuseOsteria "Il Tipico Calabrese" di Cardeto

Mercoledì 30 Maggio, PietraKappa ha ospitato Marcello Manti, padre ed anima del MuseOsteria "Il Tipico Calabrese" di Cardeto. Con grande capacità affabulatoria, Marcello ha raccontato al pubblico presente la sua storia di emigrante di ritorno dalla Francia a Cardeto, dove ha voluto recuperare i resti della cultura contadina calabrese, in particolare quella della vallata del Sant'Agata, di antica tradizione grecanica.

Marcello, oltre a raccogliere una vasta quantità di oggetti della tradizione pastorale e contadina, ha allargato gli orizzonti a tutte le forme dell'artigianato calabrese, salvando tracce di tradizioni ormai estinte da tutta la Calabria.

Accanto all'attività del Museo, Marcello e la moglie hanno avviato una attività di ristorazione fortemente legata al territorio e alla sua stagionalità: Marcello Manti cura personalmente i prodotti che propone ai suoi ospiti, in particolare quelli ricavati dal maiale e i formaggi, oltre a sott'oli, sottaceti e tutto quello che la tradizione semplice ma gustosa dei nostri contadini propone. Inoltre Marcello è anche un intagliatore del legno ed artigiano: nel corso dell'incontro ha mostrato alcuni manufatti, come le musulucare dei pastori, le botticelle di gelso, gli attrezzi per la lavorazione del formaggio e della ricotta, i cucchiai e i mestoli. Inoltre Marcello dà sfogo alla sua passione per la musica, costruendo semplici strumenti musicali, come i rumorosi firriaroli, usati nel giorno di Pasqua.

Alla fine del partecipato incontro, é seguita una degustazione di prodotti offerti dallo stesso Marcello e da PietraKappa, che ha suggellato l'ennesima iniziativa di promozione della cultura reggina e dei suoi protagonisti. Marcello Manti è l'ennesimo esempio di capacità imprenditoriale basata sull'utilizzo intelligente del territorio: la stessa filosofia che fa di Pietrakappa il luogo d'elezione per avvicinarsi alla nostra cultura, nel pieno rispetto della tradizione. Nel ringraziare quindi il Tipico Calabrese, PietraKappa vi aspetta per offrirvi la possibilità di portarvi a casa un pezzo di cultura e di storia.

