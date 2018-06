Teatro. Domani a Reggio Calabria in scena “Tangoblio”

S'intitola "Tangoblio" e va in scena domani, sabato 2 giugno, alle 21,00, presso il Parco Ecolandia di Reggio Calabria. Tangoblio è un flusso continuo in cui verso poetico, musica, tango , danza contemporanea, recitazione, azione procedono senza soluzione di continuità.

I frammenti dei testi ispirati ai versi di Borges e di Ferrer si innestano nella musiche composte da Astor Piazzolla. Non è casuale, in tal senso, la scelta di danzatori, attori e cantanti performer in grado di esprimersi con le diverse tecniche della danza, del canto e della recitazione.

La rappresentazione è curata dall'associazione di teatro e danza "Il gelsomino", di Roccella Jonica, nata per volontà di Sofia Lavinia Amisich e altri soci nell'aprile 2017 a seguito dei rapporti di collaborazione culturali e artistici sviluppatisi all'interno del progetto Mediterraneo Sacro e Profano e della messa in scena de "Le nozze di figaro" a Reggio Calabria nel marzo scorso .

Diteca Sud è un progetto sostenuto dalla Regione Calabria con fondi PAC CALABRIA 2007/2013 – Iniziative Culturali 2016 - Azione 2 e gestito dalla Compagnia Officine Jonike delle Arti che vede nelle figure di Dante de Rose e Marco Silani i direttori artistici.

"Tangoblio" è ambientato in un cafè di Buenos Aires con le sue atmosfere e i suoi personaggi che esistono e prendono vita via via solo grazie all'immaginazione di un avventore: il Poeta.

Il poeta, come Jorge Luis Borges, non vede ma immagina e ricorda. Ricorda i compari che fin da ragazzo gli hanno insegnato a vivere. Ricorda una donna mai dimenticata e richiamata ogni sera dal suono del bandoneon. Ricorda, immagina e crea personaggi straordinari come il matto un po' clown della ballata scritta da Ferrer e Piazzolla. Non vedendo ma solo immaginando assiste quasi impotente alla violenza del maschio sulla donna ma, poi, reagisce, creando un contatto dolce e rispettoso con la proprietaria del locale con la quale si avventurerà nell'unico e dolcissimo tango tradizionale dello spettacolo

Tangoblio è costruito come "suite" in un tempo in cui ogni interprete sarà elemento di un "ensemble".

Un ensemble formato da giovani ma già riconosciuti artisti come Francesco Bonomo ( più volte protagonista principale negli spettacoli diretti da Gabriele Lavia e Premio Nazionale Olimpici del Teatro 2007 come attore emergente ) , Natalia Bocco (Soprano lirico, argentina che dopo aver ottenuto prestigiosi riconoscimenti in patria da qualche anno vive in Italia collaborando con musicisti e danzatori), Antonio Bissiri ( danzatore e coreografo fra i più interessanti della ultima generazione della danza italiana), Martina Monaco ( formatasi alla Scuola di Danza del Teatro San Carlo di Napoli ), Miriam Re ( danzatrice stabile nella Compagnia diretta da Michele Merola ) e i musicisti calabresi Giuseppe Gualtieri ( scelto da Lina Sastri come fisarmonicista principale in una importante edizione dell'Opera da tre soldi ) e Attilio Gualtieri.

La messa in scena è curata da Sofia Lavinia Amisich una giovane cantante, coreografa e regista che , dopo prestigiosi studi, si sta formando professionalmente a fianco di importanti personaggi del teatro di prosa e musicale italiani e internazionali come Vassilis Anastasiou, Marco Baliani, Renato Bonajuto

Lo spettacolo andrà in scena anche domenica 3 giugno a Casignana, in provincia di Reggio Calabria, presso la Villa Romana.