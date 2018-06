'Ndrangheta. Condannato Fortunato Calabro, detto "ignoto 23": presunto affiliato della mafia calabrese

E' stato condannato a 4 anni e mezzo di carcere Fortunato Calabrò, presunto affiliato della 'ndrangheta in Lombardia che nell'ottobre del 2009 partecipò all'ormai noto summit della mafia calabrese al centro per anziani intitolato alla memoria di 'Falcone e Borsellino' a Paderno Dugnano, nel Milanese. E non venne arrestato nel famoso maxi blitz 'Infinito' del 2010 ma finì in carcere lo scorso settembre, dopo essere stato ribattezzato dagli investigatori come 'ignoto 23', dato che gli altri partecipanti erano finiti in manette sette anni prima. Lo ha deciso il gup di Milano Sofia Fioretta che oggi ha condannato con rito abbreviato (sconto di un terzo sulla pena) in totale 10 persone, a vario titolo per associazione mafiosa, narcotraffico e altri reati, arrestate in un'inchiesta che in parallelo aveva visto svilupparsi anche una tranche a Monza (il procedimento è in corso nella città lombarda). Filone che aveva portato ai domiciliari per corruzione l'allora sindaco di Seregno (Monza) Edoardo Mazza. Oggi, in particolare, il gup, a seguito dell'indagine coordinata dal procuratore aggiunto Alessandra Dolci e dal pm Sara Ombra e condotta dai carabinieri, ha condannato quattro imputati, a vario titolo, per associazione mafiosa e altri reati 'fine'. A 4 anni e mezzo, con il riconoscimento delle attenuanti generiche perché incensurati, sono stati condannati Calabrò e Giovanni Vitalone, entrambi ritenuti affiliati alla 'locale' di Limbiate, nel Milanese, una delle 18 'locali' individuate dagli inquirenti col blitz 'Infinito'. Dall'indagine congiunta Milano-Monza era emerso anche il ruolo Giuseppe Morabito della 'locale' di 'ndrangheta di Mariano Comense (Como). E nell'ambito di questo secondo filone, ma sul fronte specifico del narcotraffico, il giudice ha emesso altre 6 condanne per associazione a delinquere finalizzata al traffico di stupefacenti con pene fino a 10 anni.

