Ordine dei Medici Reggio Calabria, terza edizione per le simulazioni per l’accesso alle Scuole di Specializzazione

E' stata inaugurata la terza edizione delle simulazioni per i test di accesso alle scuole di specializzazione presso l'Ordine dei Medici di Reggio Calabria a cura del Prof. Saverio Loddo, docente universitario presso l'Università degli Studi di Messina. La serie di incontri gratuiti rivolti, in particolar modo, ai giovani iscritti che concorreranno al prossimo concorso per l'accesso alle scuole di Specializzazione Mediche, che dovrebbe tenersi il prossimo 17 luglio.

Ad aprire i lavori è stato il Vicepresidente dell'ente, Giuseppe Zampogna che ha invitato i giovani medici a seguire le simulazioni per migliorare l'approccio ai test. Come ha rammentato lo stesso Zampogna «le precedenti edizioni hanno portato molto bene ai frequentanti che, in larghissima parte, sono riusciti, poi, a superare il concorso».

«Questo percorso – ha aggiunto il Vicepresidente dell'Ordine dei Medici di Reggio Calabria rivolgendosi ai frequentanti – vi spianerà la strada nell'avvicinamento al concorso anche se, nelle circostanze concorsuali, oltre allo studio ed alla metodologia, è importante anche saper contenere l'ansia e mantenere la lucidità. Saverio Loddo, apprezzato docente universitario, saprà fornire preziose indicazioni per prepararsi al meglio ai test di accesso alle scuole di specializzazione, meta assai ambita per tutti i neolaureati in medicina».

Il Vicepresidente dell'Ordine dei Medici ha ringraziato il prof. Loddo che, a titolo assolutamente gratuito, mette a disposizione dei giovani colleghi le sue competenze e la sua professionalità.

«E' stata una scommessa – ha evidenziato il prof. Saverio Loddo – che ha avuto dei risultati lusinghieri per merito di ragazzi che si sono dimostrati motivati e preparati. Per me non è uno sforzo ma un'attività che svolgo con passione per i giovani colleghi neolaureati».

«L'obiettivo di questa iniziativa – ha puntualizzato il docente universitario – è soprattutto quello di affinare delle strategie di studio per affrontare il test di accesso alle scuole di specializzazione. In questi anni abbiamo cercato di mettere a punto un metodo per migliorare l'approccio ai test anche perché, spesso, si superano i test per una domanda azzeccata in più rispetto ad un collega».

Le simulazioni si svolgeranno con cadenza settimanale e, ad ogni appuntamento, verranno somministrati questionari di 120 domande ciascuno.

Dopo aver completato il questionario, allo scopo predisposto, verrà eseguita in aula la correzione delle 120 domande per fornire ai candidati uno strumento rapido di consultazione e di approfondimento degli argomenti proposti ed il cui risultato numerico sarà noto solo al singolo partecipante.

La correzione guidata del questionario sarà effettuata dal Prof. Saverio Loddo che aiuterà i candidati sia per la comprensione dei quesiti che per la corretta strategia di scelta delle risposte.

Antonino Loddo, coordinatore della Commissione problemi occupazionale giovani medici insieme a Carlo Previte, ha poi rammentato i prossimi appuntamenti per i giovani neoiscritti ovvero il corso di deontologia e Blsd, in calendario per il pomeriggio di martedì prossimo, 5 giugno alle ore 14,30 ed il Giuramento d'Ippocrate che si svolgerà, nella sede dell'Ordine, nella mattinata del 17 giugno.