Daniela De Blasio è stata nominata, nei giorni scorsi, Presidente per la Città Metropolitana di Reggio Calabria, della Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo (LIDU). La De Blasio succede alla dottoressa Maria Antonia Belgio che in questi anni è stata impegnata a portare avanti un'intensa attività, soprattutto nel campo della formazione, sulle tematiche dei diritti umani. La Dott.ssa Belgio, ricoprirà la carica di Presidente Onorario.

La LIDU è un'organizzazione internazionale onlus i cui obiettivi sono quello di promuovere la conoscenza e la difesa dei diritti dell'individuo nello Stato e nella Comunità Internazionale secondo lo spirito della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite, nonché quello di far conoscere lo spirito che anima la Dichiarazione ed i valori che essa veicola, nel tentativo di sensibilizzare i giovani all'uso responsabile della libertà in rapporti di consapevole e reciproco rispetto, tanto più necessario in una società globale e composita.

"Sono onorata di ricevere questo prestigioso incarico - ha dichiarato Daniela De Blasio, che ha continuato: sono sempre stata impegnata nella difesa dei diritti dell'uomo. Anche come Consigliera di Parità ho portato avanti progetti, in collaborazione con l'Istituto penitenziario reggino, allo scopo di salvaguardare la dignità umana all'interno delle carceri, oltre alla tutela dei diritti delle donne.

Insieme alla Dott.ssa Maria Antonia Belgio, intraprenderemo, nel segno della continuità, una serie di iniziative innovative come ad esempio quella di creare una rete di tutte le associazioni e organizzazioni presenti sul territorio della provincia di Reggio Calabria che si occupano direttamente o indirettamente della tutela dei diritti dell'uomo al fine di condividere le esperienze e i progetti, perché, siamo convinte che l'unione delle forze presenti sul territorio sia la concreta ricetta che possa far cambiare direzione alle cose. Le battaglie si vincono soltanto se si è uniti e se si condividono gli stessi ideali e gli stessi valori senza che vi siano discriminazioni di alcun genere.

Ci impegneremo - ha concluso la De Blasio - affinché la Lega Italiana dei Diritti dell'Uomo, sia nel territorio metropolitano della Città di Reggio Calabria, sia a livello Nazionale, diventi, nel tempo, un Osservatorio privilegiato che permetta di agire in maniera più incisiva e determinata su tutte le tematiche che riguardano i diritti dell'uomo: dalle condizioni carcerarie all'immigrazione, dallo stalking al femminicidio, dalle discriminazioni in generale alla tutela dell'uomo in quanto tale".