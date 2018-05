Reggio: focus del responsabile politiche del territorio del Pd, Giuseppe Pinto, sul quartiere di Vito

"Un plauso per l'impegno dell'Amministrazione comunale nel portare avanti il progetto per il parco ludico di Vito, eppure al popoloso rione ancora servono molti interventi, soprattutto per quanto riguarda viabilità, fognature e rete idrica".

E' quanto dichiara Giuseppe Pinto, responsabile Politiche del territorio del Pd, sottolineando che "Il parco ludico nasce, in un'area da anni ormai in stato di abbandono, dove sorgeva una storica fabbrica di laterizi che costituiva un importante sbocco occupazionale per tante famiglie della zona. Recuperare alla fruibilità dei cittadini un luogo centrale e sinergico per il decoro e lo sviluppo del quartiere è fondamentale in un percorso politico amministrativo che intende dare risposte concrete ai bisogni della popolazione".

"La nascita di questo spazio verde attrezzato rappresenterà un armonioso collegamento tra due importanti edifici fondamentali per la vita sociale dei cittadini: la scuola elementare e la chiesa parrocchiale. Quest'opera, infatti, consentirà ai cittadini, e soprattutto ai bambini, di usufruire di un luogo d'incontro che mancava al quartiere".

Come ricorda, poi, il dirigente del Pd reggino, che ha seguito questo progetto negli anni, battendosi per la sua realizzazione: "Si tratta di una pianificazione inserita nel 2006 nei piani di sviluppo, poi approvata nel 2011 dal Provveditorato alle opere pubbliche. Ed oggi, finalmente, il Comune ha fatto suo questo progetto che sarà realizzato in tempi brevi".

E' un tassello, anche questo che si va ad incastonare in un progetto di rilancio dell'area nord della città.

E come spiega il responsabile Politiche del territorio Pd, "in quest'ottica rientra anche la nuova strada che permetterà al quartiere di Sant'Antonino di uscire dall'isolamento, dopo 18 anni di estenuanti battaglie di cui mi sono fatto portavoce nell'interesse della collettività. Si tratta di un'arteria alternativa all'esistente, che collegherà direttamente il quartiere alla strada per l'Università di Agraria".

Eppure, come evidenzia Giuseppe Pinto: "Il territorio di Vito ha ancora bisogno di grande attenzione, soprattutto per quanto riguarda le infrastrutture viarie e le reti idriche e fognarie".

Difatti, spiega Giuseppe Pinto, "nonostante gli interventi realizzati nella maggior parte del quartiere tra il 2004 e il 2006 con la costruzione di nuovi impianti di sollevamento nella zona di sant'Antonino e il rifacimento delle reti idriche è ancora necessario completare le reti di smaltimento delle acque reflue e piovane, sostituire tratti di condotta per ottimizzare la distribuzione dell'acqua e completare il serbatoio di accumulo. In altre parole, terminare i lavori programmati ed abbandonati dal 2006.

Ed infine, ma non per ordine di importanza, l'esponente Dem rilancia la questione della viabilità nel quartiere correlata al tema fondamentale della sicurezza dei cittadini. "Vito è un quartiere collinare con una discreta attitudine residenziale, ma manca di una vera rete viaria e molte strade sono quelle del secolo scorso, ovvero mulattiere. Una situazione di rischio per quanti le percorrono, ma anche di ritardo nello sviluppo di un territorio che costituisce pure un grande polmone verde della città affacciato sullo Stretto.

Proprio per queste ragioni uno dei punti cardine delle responsabilità che ho assunto verso il quartiere di Vito – prosegue Giuseppe Pinto – è rappresentato dall'impegno costante affinché la zona sia dotata di strade che possono garantire una circolazione adeguata e sicurezza in caso di emergenze, come ad esempio la strada di collegamento tra la piazza Eremo botte e l'Università di Agraria e Vito, o quella tra la via Vito Inferiore e la via Veglia che bypasserebbe la strada esistente dove a stento transita un'autovettura.

Si tratta di opere ormai indispensabili per Vito per la cui realizzazione sono, peraltro, già stati accessi i mutui ed effettuati gli espropri. Come la strada di collegamento Via Lia Pentimele Vito. Una vera vergogna che si trascina dal '79 quando fu avviato l'iter di realizzazione.

Anche in questo caso la procedura era stata avviata e già nel 2014 vennero pagati gli espropri ed i progettisti, adesso sarebbe necessaria una copertura finanziaria aggiuntiva".

Sono certo – conclude Giuseppe Pinto - che l'Amministrazione comunale, sempre attenta alle zone periferiche della città, pur tra le evidenti difficoltà finanziarie, possa, prima della conclusione del mandato, dare un'ulteriore risposta alle esigenze di mobilità e sicurezza che da anni i cittadini del quartiere di Vito attendono".