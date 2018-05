Reggio, ecco l’evento finale del Progetto “Wim” all’Itt “Panella Vallauri”

Martedì 29 maggio 2018, dalle 9.30 presso l'Aula Magna dell'I.T.T. "A. Panella–G. Vallauri" di Reggio Calabria si è svolto l'evento conclusivo del progetto WIM – Women in Motion. Un progetto condiviso tra il Gruppo FS, la Fondazione "Bet She Can" e le scuole "Nosside-Pythagoras" e "Panella-Vallauri".

Gli obiettivi del Progetto

· far entrare in contatto le bambine delle scuole primarie con il mondo della tecnica e far conoscere loro, attraverso l'esempio dei ragazzi più grandi, una realtà poco conosciuta e spesso non scelta dalle bambine per mancanza di modelli a cui ispirarsi;

· far riflettere gli studenti degli Istituti Tecnici sugli stereotipi di genere e rimettere in discussione le barriere alla presenza femminile nei mestieri tecnici;

· dare alle scuole coinvolte la possibilità di realizzare un servizio scolastico qualificato, flessibile, competitivo ed attento a valorizzare le differenze di genere, aperto ai rapporti e alle interazioni con il mondo del lavoro e della tecnica del gruppo FS.

Tale progetto si è inserito all'interno di un percorso formativo di Alternanza Scuola Lavoro con FF.SS. Italiane finalizzato alla realizzazione di un prodotto a tema ferroviario.

Le allieve della scuola primaria "Nosside-Pythagoras" coinvolte, hanno partecipato a tutte le fasi di realizzazione del prodotto con il supporto degli studenti dell'Istituto "Panella–Vallauri", dei loro docenti, del personale impiegato nelle aree tecniche del gruppo FS e della Fondazione Bet She Can.

Gli incontri prevedevano sia una parte didattica che pratica, il tutto basandosi su giochi e attività manuali (costruzione del prodotto-prototipo). All'interno del percorso è stata inserita la testimonianza di una role model del gruppo FS che, attraverso il dialogo che ha sviluppato con le giovani allieve e studenti, ha trasmesso la sua passione per un percorso di studio di carattere tecnico-scientifico.

L'evento è stato introdotto dalla Dirigente dell'ITT Panella Vallauri Prof.ssa Anna Nucera-

Sono intervenuti:

Ing. Sergio Stassi-Responsabile Direzione Territoriale Produzione di RC

Dott.ssa Marie-Madeleine Gianni-Presidente Bet She Can

Carmen Di Giuseppe-Referente Risorse Umane SUD di R.F.I.

Ingg. Benedetta Serranò e Pietro Crucitti- Tutor RFI DTP RC

Durante la manifestazione la bambine, accompagnate dagli studenti dell'Istituto Tecnico, hanno presentato ai loro genitori e agli altri intervenuti le attività che le hanno viste protagoniste.