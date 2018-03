Reggio, Siclari incontra i propri sostenitori: "Puntiamo al rilancio di FI in Calabria"

«Dobbiamo puntare con decisione al rilancio di Forza Italia in Calabria, così come sta accadendo a livello nazionale. Abbiamo bisogno di energie nuove per un progetto che punti alla valorizzazione del Sud, così come confermato dal presidente del parlamento europeo Antonio Tajani». Così si è espresso il senatore di Forza Italia, Marco Siclari, che, nel pomeriggio di ieri ha incontrato i suoi sostenitori nella sala "Monteleone" del Consiglio regionale della Calabria, per un appuntamento che ha rappresentato un punto di partenza in vista della futura attività parlamentare. Davanti ad una platea di oltre 600 persone, Siclari ha anche annunciato una novità importante che interesserà l'intero territorio reggino: «Ho un'idea e voglio realizzarla con chi ha contribuito a questa vittoria straordinaria. Creerò un'associazione territoriale composta da giovani e professionisti e da quanti hanno voglia di spendersi per la nostra terra. Il suo nome sarà "Uniti si vince", così come lo slogan che accompagnato un'intensa campagna elettorale e che ci ha visto vincitori in Calabria». Siclari non ha dubbi: «Il prossimo obiettivo è riconquistare la Regione. Il Partito democratico ha fallito e lo ha dimostrato in pieno. Adesso tocca a noi lavorare per le elezioni di novembre 2019, vincere quest'ulteriore sfida e tornare a governare la Calabria per fare un grande progetto comune».

Il senatore è tornato su uno dei temi più battuti nel corso della campagna elettorale: «Abbiamo una terra ricca di potenzialità ed è su questo che sto lavorando. Metterò il mio impegno collaborando con altri senatori, perché puntando su turismo e occupazione potremo risollevare la nostra terra e sponsorizzare ciò che fino ad oggi è rimasto lontano dai riflettori. Ovviamente – ha proseguito Siclari – per fare questo ci sarà bisogno di potenziare le infrastrutture. Ma prima di fare richieste in tal senso, sarà necessario lavorare sodo per stilare un progetto che metta in rete tutte le nostre bellezze paesaggistiche, naturali ed architettoniche, puntando sui prodotti tipici».

Siclari ha fatto un piccolo report di ciò che è stato fatto in queste prime settimane di intensi impegni istituzionali: «Ci sono stati numerosi incontri necessari per avviare quelle sinergie che serviranno a portare in alto la Calabria. Dobbiamo dare un segnale di forte presenza sul territorio e lo faremo insieme, così come abbiamo vinto questa grande sfida. Il vero lavoro inizia adesso. Con ritrovato entusiasmo affronteremo le grandi sfide della nostra terra e daremo quelle risposte che fino ad oggi non sono riuscite ad arrivare. Ma ciò sarà possibile soltanto unendo le forze. Ecco il motivo – ha concluso il senatore – per il quale sono qui oggi: Ringraziarvi tutti, uno per uno, perché avete creduto in me e nel progetto del centrodestra».