Il Comitato per l’istituzione del Museo Storico di Reggio Calabria: “Bene costituzione dell’organismo per ristrutturazione dei locali dell’ex Monastero di Sales”

"Il Comitato per l'istituzione del Museo Storico di Reggio Calabria apprende, con viva soddisfazione, che, anche accogliendo le sue istanze, e dando corso a quanto, a suo tempo, convenuto con il Sjg. Sindaco, avv. Giuseppe Falcomatà, l'Amministrazione Comunale ha proceduto alla costituzione del Comitato Tecnico-Scientifico che dovrà sovrintendere alla ristrutturazione e destinazione dei locali dell'ex Monastero di Sales.

E nello spirito di continua collaborazione con l'Amministrazione, che lo ha animato fin dal suo costituirsi, il Comitato auspica che di quell'organismo possa far parte, per quanto riguarda l'allestimento del Museo, anche una sua espressione culturale. All'uopo, si pregia di indicare il prof. Giuseppe Caridi, Ordinario di Storia Moderna nell'Università di Messina e Presidente della Deputazione di Storia Patria per la Calabria". Lo scrivono in una nota Associazione 'Amici del Museo',Touring Club Italiano, Ass. Ital. Parchi Culturali, Soroptimist Club Reggio Calabria, Ass. Pedagogistica Italiana (AS.PE.I.), Fidapa Reggio Calabria Morgana e Lyons Club host Reggio Calabria.