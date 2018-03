Il senatore del Pd, Ernesto Magorno, oggi ha incontrato Nino Pulitano', il lavoratore di Trenitalia licenziato a seguito delle sue denunce sulla presenza di eternit in un deposito ferroviario di Reggio Calabria. Le sue denunce, però, si sono rivelate fondate dal momento che nei giorni scorsi l'area in questione è stata bonificata. Da qui l'interrogazione parlamentare presentata dal senatore Magorno per sensibilizzare il Governo sulla necessità di attivare ogni misura necessaria per il pronto reintegro del lavoratore.



Il parlamentare oggi ha voluto portare personalmente la sua solidarietà al lavoratore, incontrandolo a Reggio Calabria e garantendogli un sostegno pieno alla sua causa.

Il parlamentare del Pd chiedeva, infatti , ai ministri competenti: "di sapere quali iniziative intenda assumere il Governo, anche in considerazione della presenza "pubblica" all'interno dell'assetto societario di Rfi/Trenitalia, al fine di porre fine al contenzioso giudiziario in corso e procedere al rapido reintegro sul posto di lavoro di Nino Pulitanò per il coraggio dimostrato e per aver contributo in maniera determinante alla bonifica di un sito pericoloso".