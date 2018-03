Il coordinamento di Libera Reggio Calabria esprime vicinanza e solidarietà alla cooperativa "Valle del Marro", vittima dell' ennesimo gesto vile ed intimidatorio subito con l'estirpazione di ben duecento piante per la produzione di Kiwi: "L'attività portata avanti dalla cooperativa con sacrificio è di grande valore sociale e morale, perché svolta su beni di illecita provenienza che così diventano lavoro per molti e sviluppo per una terra martoriata. Auspichiamo una forte ed immediata reazione dello Stato, affinché cessi lo stillicidio di continui attentati, perpetrati proprio nei confronti di quelle attività che più dovrebbero essere tutelate. La strategia posta in essere dalla ndrangheta indica che questa non vuole rinunciare al controllo del territorio ma, anche, che si è sulla strada giusta per contrastare il grave fenomeno; la risposta delle istituzioni, quindi, deve essere ferma e duratura per evitare che questi episodi si ripetano e possa essere assicurato il lavoro giusto e libero".

Dettagli Creato Sabato, 31 Marzo 2018 09:20