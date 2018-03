Reggio, disposta la scarcerazione per Orazio De Stefano

Il Tribunale della Libertà di Reggio Calabria, decidendo sulla sentenza di annullamento con rinvio pronunciata lo scorso gennaio dalla Prima Sezione penale della Corte di Cassazione, ha disposto la scarcerazione di Orazio De Stefano, difeso dall'avv. Renato Russo, accusato di associazione mafiosa ed estorsione continuata, aggravata dal metodo mafioso. Il De Stefano era stato tratto in arresto nel maggio del 2017 a seguito di fermo disposto dalla Procura Distrettuale Antimafia di Reggio Calabria, poi convalidato dal GIP dello stesso Tribunale in quanto accusato, in qualità di organizzatore dell'associazione De Stefano, di avere preso accordi con altre cosche reggine in relazione alla infiltrazione mafiosa nelle società in house del Comune di Reggio Calabria relativamente agli appalti della raccolta dei rifiuti. Innanzi al Tribunale della Libertà l'avv. Renato Russo ha sottolineato come la Corte di Cassazione, accogliendo totalmente i motivi di ricorso proposti avverso la prima decisione negativa dello stesso Tribunale, non avesse lasciato spazi per rilevare alcuna condotta riconducibile né al reato associativo e né all'estorsione.

