L'ennesimo attentato alla cooperativa Valle del Marro, l'ennesimo schiaffo a tutti noi, l'ennesimo schiaffo a questa terra ed a chi prova a non rassegnarsi. La solidarietà è scontata, non basta. Bisogna fare azioni e rete tra tutte le energie positive, bisogna far sentire la forza della maggioranza, quella maggioranza di donne e uomini onesti che ogni giorno in questo territorio da postazioni diverse lottano e resistono, non scendono a patti con la criminalità e non restano nemmeno nell'indifferenza. Non esprimo quindi solo la mia solidarietà, ma la mia totale disponibilità per ogni azione congiunta perché davvero è arrivato il momento di alzarla questa testa e di farlo tutti insieme.

La nota del Sindaco di Cinquefrondi, Michele Conia.