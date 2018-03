Un'idea innovativa: il "cuoco domestico" – insomma uno chef che cucina a casa sua – che utilizza la sua abitazione anche come bed & breakfast.

Ecco quello che ha tirato fuori il 31enne cuoco di Reggio Calabria Gaetano Campolo e di cui in questi anni hanno parlato e scritto davvero in tanti.

Mercoledì scorso, nell'aula "Federica Monteleone" di Palazzo Campanella, Campolo ha presentato in conferenza stampa quella che è stata la sua intuizione, trasformata in un significativo portale web (www.homerestauranthotel.it è l'indirizzo) e in una potenziale attività destinata anche e soprattutto a chi il cuoco lo fa per passione e non per professione, però sarebbe comunque interessato a trasformare il suo hobby in una fonte di reddito.

«Specialmente per noi in Calabria, sarebbe una grande opportunità per tante persone – evidenzia Gaetano Campolo –. La nostra piattaforma è aperta a chi già ha i requisiti per fare b&b o air b&b e in più offre l'attività di ristorazione in casa e si rivolge indifferentemente a professionisti e amatori».

Insieme a Campolo, hanno parlato ai cronisti l'avvocato Giorgio Taormina – che ha redatto un parere giuridico sull'attività di home restaurant hotel che è stato poi trasformato in un vademecum liberamente scaricabile in formato digitale dal sito Internet citato poc'anzi – e il consigliere regionale Sandro Nicolò, che ha evidenziato nel suo intervento le potenzialità del settore a fronte dell'ampia disoccupazione che purtroppo affligge i giovani calabresi, garantendo di portare al più presto l'esigenza di disciplinare compiutamente quest'attività all'attenzione dell'Aula.

Molto interessante capire com'è nata quest'idea: «Tutto è partito nel maggio 2014, con la Gc Management srl. A seguire – spiega lo stesso Campolo –, la gestione di una country house a Perugia e del Regent Hotel a Catona, periferia nord di Reggio Calabria, grazie all'opportunità che mi è stata offerta dalla famiglia Siviglia. Poi, con un piccolo budget, ho pensato a qualcosa d'innovativo: a Firenze ho preso in affitto un appartamento abbastanza importante e, condotto uno studio di settore, ho realizzato la mia start-up utilizzandolo sia come home restaurant sia come bed & breakfast. Rapidamente, abbiamo visto che il concetto funzionava... di qui, l'applicazione. Chi è interessato a fare come me, può agire in modo molto semplice: con pochi click su www.homerestauranthotel.it ci s'iscrive e nel giro di pochi minuti si farà parte della piattaforma. Come aprire una vetrina col proprio ristorante in casa: solo che questa vetrina sarà online, grazie alla nostra piattaforma».

Del resto, la stessa Unione europea in diverse raccomandazioni ai Paesi membri (Un'agenda europea per l'economia collaborativa della Commissione Europea del 2 giugno 2016 e Risoluzione del Parlamento europeo del 15 giugno 2017 su un'agenda europea per l'economia collaborativa) ha caldeggiato l'agevolazione della libera iniziativa del singolo cittadino nell'ampia fascia della sharing economy; e questo, anche per incrementare i dati occupazionali, specialmente in quei Paesi che più pagano dazio in questo senso (come l'Italia, specie al Sud).

Come ha ampiamente dettagliato anche l'avvocato Giorgio Taormina, le potenzialità dell'home restaurant hotel sono infatti evidenti; significativi gli stessi numeri.

Il portale voluto da Gaetano Campolo, che consente di selezionare tramite un apposito menù "a tendina" le proposte che si ricercano tra gli home restaurant, i cuochi a domicilio (che, diversamente, offrono di svolgere la propria attività culinaria direttamente a casa di chi intenda realizzare un party o una cenetta romantica o altro tipo di festeggiamento) e i b&b, ma anche geograficamente in base alla città prescelta: a soli due mesi dall'avvio e con una pubblicizzazione ancòra da estendere e da massimizzare, esiste già un innervamento in 14 regioni e 23 diverse città italiane. E i margini sono enormi, anche a considerare il solo home restaurant: secondo il primo Rapporto sulla ristorazione in Italia realizzato da Coldiretti e Censis, presentato nel 2017 al Forum internazionale dell'agricoltura e dell'alimentazione, oltre undici milioni d'italiani hanno avuto esperienze di social eating in questa forma, e in particolare 3 milioni 300mila connazionali si avvalgono con una certa regolarità dei "cuochi a domicilio" nelle varie declinazioni ormai note al segmento, mentre altri 8 milioni 800mila hanno comunque sperimentato il nuovo trend delle "cene private".

Insomma, il cuoco amatoriale piace; e il «politeismo alimentare» tratteggiato dall'indagine Coldiretti-Censis, in questo senso, incentiva anche questa forma di «trasgressione» tra le tante modalità di mangiare fuori casa, voce che complessivamente vale 78 miliardi di euro l'anno.

Resta in piedi l'esigenza di una legge-cornice da parte del Parlamento, sventata l'osteggiatissima legge che già aveva avuto un'approvazione alla Camera coi suoi grandi vincoli per gli operatori del settore e, soprattutto, che ogni Regione regolamenti quest'attività.

«Fortunatamente l'Antitrust non poteva permettere l'approvazione di una legge "mostruosa", perché noi andiamo a beneficio del consumatore finale, che può andare a scegliere i sapori del territorio: per un danese che viene in Calabria – osserva Gaetano Campolo – essere all'interno di una famiglia e scoprire i sapori proposti è sicuramente più significativo che andare a mangiare al ristorante, i cui menù troppo spesso sono standardizzati e omologati a quelli presenti in altri territori della stessa regione o del medesimo Paese. Abbiamo sicuramente tanta voglia di lavorare e di far vedere ciò che sappiamo fare. Nessuna concorrenza sleale: solo una più ampia possibilità di scelta per il consumatore finale». Solo che, precisa, «ancòra troppi esponenti politici e istituzionali non conoscono l'home restaurant hotel e comunque non vogliono occuparsene».

