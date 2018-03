Home restaurant hotel: il “vademecum”, il parere, i nodi giuridici da sciogliere

di Mario Meliadò- Home restaurant hotel, cioè un polo domestico dell'ospitalità, l'unione tra un b&b e un home restaurant. Segmento tra ricettività e ristorazione indubbiamente interessante, ma rispetto al quale esistono ancòra significativi nodi da sciogliere.

È quanto evidenzia accoratamente lo stesso avvocato Giorgio Taormina nel senso che, come vedremo, alcune norme ci sono; altre mancano, e andrebbero prodotte; ed esiste una ripartizione di competenze che rende l'intera questione parecchio più complicata di quanto si potrebbe credere. Sullo sfondo, il presunto "complotto" di quanti "remerebbero contro" lo sviluppo di questo settore per interessi corporativi.

«Il problema – spiega l'avvocato Taormina – nasce tutto dall'assenza di una normativa che disciplini il settore. Un tentativo è stato condotto nella scorsa legislatura, con una proposta di legge che trattava in particolare degli home restaurant approvata alla Camera nel gennaio 2017 e poi approdata a Palazzo Madama: in Senato, ha ricevuto il parere assolutamente contrario del Garante per la Concorrenza e giace lì. Per fortuna: perché era una legge che nella sostanza poneva vincoli pesantissimi all'evoluzione di questo segmento economico, vincolandolo alla produzione di redditi sotto i 5mila euro annui, alla realizzazione di meno di 500 "coperti" l'anno».

In realtà, una cristallizzazione della situazione in questi termini contravverrebbe agli stessi input dei vertici Ue: «Sia la Commissione, sia il Parlamento europeo hanno caldamente invitato gli Stati membri – rammenta Giorgio Taormina – a legiferare sulla sharing economy in genere, e dunque anche sul social eating, in modo da evitare eccessivi "paletti". In Italia è andata all'opposto: un po' perché buona parte della politica non sa esattamente di cosa si stia parlando, di questo vero fenomeno sociale, e un po' per le resistenze esibite dalle categorie più classiche del settore come albergatori e ristoratori, spaventate da questa possibilità».

Ma i target di questi esercizi commerciali sono sovrapponibili? Diremmo di no. «Il cliente che si rivolge agli home restaurant, in linea di massima, è un cliente diverso da quello che va al ristorante, come il cliente che va nei bed & breakfast è un cliente diverso da quello che va in albergo», osserva il legale.

Evidentemente, viene però da chiedersi se dietro una brillante idea che è un vero inno al fai-da-te nel segmento, un po' come Uber per i taxi, accanto ai vantaggi, si annidino rischi per la categoria e per la stessa utenza... «No no, solo vantaggi – mette le mani avanti l'avvocato Taormina –. Secondo me, è un modo per arginare la disoccupazione: chi ha buone capacità e intelligenza può investire nel settore: chiaramente non lo si sarebbe neanche potuto pensare, con un'ipotetica legge che vietava profitti sopra i 5mila euro lordi l'anno... non sarebbe stato un investimento serio. E poi, è evidente – così il professionista – che si tratta anche di una maniera efficace per incentivare il turismo. Prendiamo la bellissima Calabria: chiaramente ci sono paesini non organizzati in termini d'infrastrutture turistiche: magari un bravo cuoco ha una casetta che gli ha lasciato la nonna e si lancia in questo settore».

Ma che ordine di problemi esiste, rispetto alla possibilità di esercitare tranquillamente e in piena liceità questo tipo d'attività? «Oggi? Enormi», ci gela un po' Giorgio Taormina. Che del resto ha realizzato proprio su questo specifico profilo un parere giuridico richiestogli dal founder del portale homerestauranthotel.it, il giovane cuoco reggino Gaetano Campolo. «Siamo partiti dalle norme applicabili al settore in via analogica – argomenta il legale –. Proprio da qui, si evincono poi i 16 punti fermi da seguire per stare abbastanza tranquilli, che sono stati poi cristallizzati nel vademecum che è stato redatto. Una legge-quadro? Può servire, lo Stato deve dare un indirizzo. Ma poi il "pallino" rimane in mano alle singole Regioni... Essendo tutto abbastanza subordinato alle produzioni normative regionali e comunali, non essendoci alcuna legge ordinaria, è chiaro che la tranquillità al 100% per il momento non si può avere».

E questa, come criticità, non sembra piccola.

Tuttavia, «se si seguono questi 16 punti è davvero difficilissimo incorrere in sanzioni», puntualizza Taormina, pur ammettendo che rimane assolutamente da disciplinare il settore Regione per Regione, visto che in materia di turismo siamo di fronte a una competenza esclusiva di mano regionale: «La legge regionale toscana, per dire, non esclude la commistione tra b&b o case-vacanza, loro equiparate, e home restaurant; ma altre leggi regionali potrebbero escluderla. In Calabria, per esempio, è "ni", visto che la materia non è affatto disciplinata: ecco perché siamo qui a lanciare un appello alle istituzioni, alla Regione Calabria e al Comune di Reggio Calabria, affinché disciplinino in modo puntuale quest'attività, che può rappresentare perché questa può essere una grande opportunità per i giovani che si vogliono occupare».

Il vademecum è articolato in 15 punti estratti dal parere rilasciato a Campolo proprio dall'avvocato Taormina.

Intanto, colui il quale intenda esercitare l'attività di home restaurant hotel dovrà essere in possesso dei «requisiti morali» previsti dalla normativa antimafia e professionali chiesti per la somministrazione di cibi e bevande; conformare la cucina alle norme del regolamento edilizio comunale (areazione, illuminazione naturale diretta, smaltimento dei fumi e vapori di cottura, altezza e superficie minime); predisporre il modello di notifica sanitaria ai fini della registrazione prevista dall'articolo 6 del regolamento CE n. 852/04 e inviarlo alla Suap comunale; ottenere la Scia (Segnalazione certificata d'inizio attività); aver frequentato un corso di formazione su preparazione e somministrazione d'alimenti e bevande; ottenere più certificazioni Haccp; munirsi di un sistema di tracciabilità degli alimenti registrandone accuratamente gli approvvigionamenti delle materie prime; diversificare gli alimenti per uso privato da quelli per uso pubblico; comunicare l'esercizio d'attività di home restaurant al locale Commissariato di Polizia; rilasciare a ufficiali e agenti di Polizia specifica dichiarazione di disponibilità a consentirne l'accesso presso l'abitazione d'esercizio; indicare chiaramente la presenza dell'esercizio sul citofono o a ingresso strada; rispondere al citofono – o far rispondere un incaricato –, specie nei canonici orari d'apertura degli esercizi di somministrazione, ai fini dei controlli di pubblica sicurezza; avere partita Iva, ma solo ove fatturi per ricavi lordi superiori ai 5mila euro, altrimenti basterà rilasciare ricevuta ai clienti; in caso analogo, iscriversi al Registro delle imprese, all'Inps (gestione commercianti) e all'Inail; valutare l'opportunità di stipulare una polizza assicurativa dell'immobile per danni a terzi e responsabilità professionale.