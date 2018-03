"La decisione del vicepresidente della Camera dei Deputati, Mara Carfagna, di devolvere la sua indennità a favore delle Onlus che operano sul territorio al fianco di donne, minori, famiglie e disabili, rappresenta l'emblema del modo corretto con cui ripagare la fiducia accordata da milioni di italiani e assumere decisioni concrete in favore delle fasce più deboli". Lo afferma il senatore di Forza Italia, Marco Siclari, che aggiunge anche come "il gesto del vicepresidente Carfagna rafforza quel rapporto con il territorio che, da sempre, è l'unico modo possibile per rispondere alle esigenze dei cittadini italiani. Aver deciso di sostenere realtà impegnate in contesti difficili, con centinaia di volontari che operano ogni giorno gratuitamente deve essere anche un monito all'intero Parlamento, affinché questa legislatura possa essere caratterizzata da una costante attenzione verso i settori sociali più a rischio. Ringrazio, dunque, il vicepresidente Carfagna - conclude Siclari - per aver fornito un esempio di buona politica che si pone al servizio della collettività, anche con gesti concreti di solidarietà".

