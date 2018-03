Sgominata banda di pirati informatici, 20 arresti tra Italia e Romania. Due calabresi al vertice dell'organizzazione, legami col clan Tegano

1,2 milioni di euro è il bottino guadagnato in solo 8 mesi dalla banda di pirati informatici operativa tra l'Italia e la Romania che è stata smantellata con una operazione coordinata dalla Procura di Milano e condotta dalla Polizia postale e delle Comunicazioni in tandem con una squadra investigativa romena. Venti le persone arrestate, di cui 9 nel paese balcanico. 109 le persone truffate.

Come riportato dai colleghi dell'Ansa, la banda si occupava di svuotare i conti postali e online con relative carte ricaricabili delle loro vittime, grazie a una strumentazione tecnica in grado di mettere a segno facilmente "furti di identità", falsi siti 'esca' di Poste Italiane, Che Banca e Banca Intesa, ed e-mail 'trappola'.

Ad incastrare il gruppo criminale specializzato in 'phishing' è stato un 'trojan' e cioè un virus inoculato nel computer di uno dei capi, che ha consentito di registrare in presa diretta e step by step l'attività della banda operativa a Milano, Brescia, Roma, Venezia, Pescara e Reggio Calabria, nonché a Bucarest. A firmare le ordinanze di custodia cautelare eseguite in Italia è stato il gip Guido Salvini. In cella, tra gli altri, è finito Giuseppe Pensabene, uno dei 'capi' di origini calabresi ma trasferitosi oltreconfine da dove avrebbe gestito l'organizzazione e il suo "punto di riferimento principale" su territorio italiano Salvatore Aragona (è suo il pc in cui è stato inserito dalla polizia il malaware, ndr). I due assieme a due "abili esperti informatici" (si sta cercando un terzo tecnico) romeni, sono i promotori dell'associazione e, come è stato riferito, avrebbero avuto anche collegamenti con il clan Tegano: avrebbero coordinato l'attività illecita di una serie di complici 'sottoposti', dai "reclutatori" ai "cavallini" e le somme incassate illegalmente sarebbero state poi trasferite all'estero (anche in Spagna e in Russia) per poi rientrare come compensi dei 'phisher' e di Pensabene. E che la banda fosse ben organizzata lo dimostra anche 'un promemoria' con le istruzioni ricevuto via 'Telegraph' e ritrovato sul cellulare di uno degli indagati, l'acquisto sul dark Web di mailing list con contatti da colpire e, come ha annotato il giudice a riprova pure della 'caratura' di alcuni personaggi (in gran parte pluripregiudicati),la "difficoltà a scoprire i canali di comunicazione utilizzati". Il sospetto comunque è che il gruppo lavorasse da parecchio tempo - tant'è che Aragaona in una telefonata intercettata si è lasciato scappare che è "da 5 anni che faccio questo mestiere" - e poi che il numero delle vittime sia di gran lunga superiore a quello accertato: "molte centinaia, - scrive il gip - considerato che spesso le vittime non fanno denuncia e, comunque, molte sono (...) all'estero". Da qui si spiega il 'tesoretto' sequestrato a uno degli arrestati in una cassaforte a Reggio Calabria: circa 150 mila euro in contanti e 35 Rolex.