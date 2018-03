Magorno (Pd): “Bene Bombardieri per Reggio Calabria”

"L'indicazione data dal CSM di Giovanni Bombardieri a procuratore capo di Reggio Calabria è una ottima notizia per la Calabria". Ad affermarlo è Ernesto Magorno, senatore del Pd, che aggiunge : " Bombardieri è un magistrato esperto, che ha formato le sue competenze e le sue importanti capacità investigative in anni di trincea in Calabria e in una lunga esperienza alla procura antimafia di Roma. In ultimo, accanto al procuratore capo di Catanzaro Nicola Gratteri, ha seguito indagini molto delicate e decisive per fare luce su intrecci criminali e inquietanti saldature mafiose. Il nostro augurio è che il plenum del consiglio superiore della magistratura accolga questa indicazione, affidando a Bombardieri la guida di una delle procure più importanti di Italia".

29 Marzo 2018 16:35