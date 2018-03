In vista delle imminenti elezioni amministrative nel Comune di Gioiosa Ionica, il Partito Democratico ed il gruppo civico "Idee in Movimento", partendo dalla condivisione di un giudizio insufficiente sull'operato dell'amministrazione Fuda, hanno portato avanti nelle scorse settimane una serie di incontri volti alla elaborazione di una nuova proposta politico-amministrativa dai quali è emersa la necessità di costruire un progetto civico e moderno in grado di affrontare le prossime sfide. A seguito di un percorso ampiamente democratico, partito dall'analisi delle questioni irrisolte che continuano ad affliggere Gioiosa, il gruppo iniziale è cresciuto e si è rafforzato, aprendosi verso coloro i quali hanno dimostrato attenzione e interesse nei confronti del progetto. In un periodo storico in cui spesso la personalizzazione della politica è centrale rispetto alla progettualità, si è scelto di seguire un percorso inverso, democratico e coraggioso che ha generato fermento ed entusiasmo.

Questa strada ha portato alla condivisione della necessità di individuare per la carica di candidato a sindaco una figura che rispondesse ai requisiti di trasparenza e serietà, prescindendo da schemi precostituiti, in grado di incarnare al meglio la novità della proposta che si vuole mettere in campo. Sulla scia di queste linee guida, la scelta è ricaduta su Tito Greco, avvocato penalista gioiosano, estraneo ai partiti e ai gruppi politici organizzati ma da sempre attento osservatore delle dinamiche politico-amministrative territoriali, nei confronti del quale si riconoscono le doti di equilibrio necessarie per affrontare con determinazione ed in modo inclusivo le sfide che Gioiosa sarà chiamata ad affrontare nei prossimi anni. Adesso è necessario rafforzare ulteriormente questo processo democratico proiettandosi all'esterno, condividendo idee e proposte e costruendo un fronte ampio e aperto nei confronti di tutti coloro i quali intendano contribuire per migliorare il nostro paese: sarà necessario dare vita ad un vero e proprio laboratorio politico, grazie al quale si dovranno porre le basi della Gioiosa futura. Occorrerà lavorare per portare avanti punti programmatici ben definiti e realmente attuabili per giungere alla formulazione di un programma politico dinamico, robusto e credibile. E' questa la strada su cui intendiamo misurarci e ci impegneremo per la costruzione di una realtà più aperta al confronto e all'ascolto dei problemi delle comunità.