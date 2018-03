Elezione Sbarra, le congratulazioni dell'Amministrazione Comunale di Locri

L'Amministrazione Comunale di Locri si congratula con Luigi Sbarra eletto Segretario Generale aggiunto della Cisl Nazionale. Da anni impegnato in battaglie sindacali con la Cisl, prima locrese e reggina, poi regionale calabrese, il locrideo Sbarra raggiunge questo prestigioso traguardo grazie all'ottimo lavoro svolto in questi anni: "Siamo sicuri che Luigi Sbarra lavorerà per riportare il Sud, nonché la Locride,al centro dell'agenda politica nazionale, dando il proprio personale contributo per questo territorio in termini soprattutto di agricoltura, agroalimentare, tutela del territorio e del patrimonio boschivo. Potenzialità inespresse che potrebbero portare importanti opportunità occupazionali. L'Amministrazione Comunale, nel rinnovare il proprio compiacimento, augura a Luigi Sbarra buon lavoro con l'augurio di raggiungere tutti gli obiettivi prefissati, compresi quelli personali, anche verso incarichi sempre più prestigiosi".

