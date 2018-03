Reggio, l'avvocato Giuseppe Marino nuovo referente di Libera

Lo scorso 28 Marzo, l'assemblea territoriale di Libera Reggio Calabria, è stata chiamata ad eleggere il nuovo referente. All'unanimità dei votanti, è risultato eletto l'avvocato Giuseppe Marino, da molti anni impegnato nel mondo dell'associazionismo della nostra città. Giuseppe Marino riceve il testimone da don Ennio Stamile nel corso di una assemblea molto partecipata dai singoli soci e dai rappresentanti delle associazioni aderenti al coordinamento territoriale di Libera Reggio Calabria. La parola ricorrente nel corso dell'assemblea è stata co-responsabilità come chiave comune che sollecita tutti ad un impegno comune sul fronte del contrasto alla criminalità organizzata e ad ogni forma di illegalità. Nel ringraziare il suo predecessore per l'impegno indefesso con cui ha condotto sino ad oggi il coordinamento, l'avvocato Marino ci ha tenuto a sottolineare come il lavoro dei gruppi tematici interni al coordinamento, sia di vitale importanza per il contributo che possono offrire: fondamentale, per Libera è la tematica memoria delle vittime innocenti della ndrangheta e la vicinanza concreta ai loro famigliari che, sin dai prossimi giorni, il neo referente, incontrerà personalmente.

Dettagli Creato Giovedì, 29 Marzo 2018 08:25