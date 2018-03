“Excalibur Fest – Arte, Musica & Vita”, dal 13 al 15 aprile al Castello Aragonese di Reggio Calabria

Dal 13 al 15 Aprile 2018, presso il Castello Aragonese di Reggio Calabria, si svolgerà l'evento culturale "EXCALIBUR FEST - Arte, Musica & Vita" promosso dalla Cooperativa Sociale Turismo per Tutti cellula del sistema di lavoro A.C.U. (Azione Cristiana Umanitaria) di Catona, fondato dal missionario cristiano Gilberto Perri, in collaborazione con l'Associazione Role & Roll.

Dopo il successo di "Incanto al Castello - Magic Role & Tales", una nuova storia verrà narrata tra le mura del Castello Aragonese di Reggio Calabria: Re Artù e i Cavalieri della Tavola Rotonda riporteranno in vita il mito e la leggenda che li ha resi immortali.

Venite a cercare il Sacro Graal con noi, scopriremo insieme le storie di Morgana, Galahad e di Merlino! Giocheremo insieme e ci immergeremo in un mondo fatto di mistero e scoperta!

L'evento prevede attività ludiche e performances dal vivo che permetteranno al visitatore di immergersi in un mondo fatto di mistero e scoperta: cacce al tesoro, giochi di ruolo cartacei e dal vivo, giochi da tavolo e molto altro!

Inoltre Spettacoli teatrali e uno spettacolo di danza a cura della A.S.D "Vividanza".

Insieme al mito, i visitatori potranno ammirare la Mostra d'Arte contemporanea della Prof.ssa Angela Mordà, insegnante presso l'Istituto Comprensivo Galileo – Pascoli di Reggio Calabria.

Il programma dettagliato dell'Evento sarà disponibile sulla pagina Facebook "L'Antico Tesoro nel Cuore di Reggio" della Cooperativa Sociale Turismo per Tutti.

Si ricorda che l'evento, rientra nell'ambito del progetto "L'Antico Tesoro nel Cuore di Reggio" cofinanziato dal Dipartimento Turismo e Beni Culturali della Regione Calabria sulla base dell'Accordo di Valorizzazione siglato dal Comune di Reggio Calabria e la Regione Calabria il 20 febbraio 2014.