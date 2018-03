Eduardo Lamberti Castronuovo nella “trappola” de “La Zanzara”

"Faremo una crociata contro Cruciani". Si indigna per termini come "squirting" e altri – di evidente connotato sessuale - che non riportiamo per evitare esposti, maledizioni, editoriali. Il medico, editore, giornalista, politico, ecc. Eduardo Lamberti Castronuovo protagonista della puntata odierna de "La Zanzara", la trasmissione satirica in onda su Radio 24 e condotta da Giuseppe Cruciani e David Parenzo.

Il proprietario di ReggioTV, docente di Etica della Comunicazione presso l'Università per Stranieri "Dante Alighieri" di Reggio Calabria, viene contattato da un sedicente promotore di un comitato costituito contro le volgarità della trasmissione di successo sul canale di Confindustria.

E dà sfoggio a tutto il proprio ego.

Al telefono, ignaro di essere registrato con lo scopo di finire in onda, Lamberti si lascia andare a diversi apprezzamenti offensivi nei confronti di Cruciani, ma dà del "cretino" anche a Parenzo. L'interlocutore di Lamberti addirittura parla di traumi che avrebbe subito la propria bambina, in seguito all'ascolto di Cruciani & co.: "Serve un aiuto psicologico" afferma Lamberti, che sposa la battaglia del sedicente comitato, affermando di essere in grado di far aderire "centinaia di persone". Insomma, da moralizzatore, cade nella rete della trasmissione satirica (dichiaratamente amorale), venendo infine sbeffeggiato dal conduttore: "Questo insegna all'università!" ridacchia Cruciani prima di lanciare la pubblicità.