A Villa San Giovanni il progetto europeo "Workplaces without frontiers"

Promosso dalla Dirigente dell'Istituto Comprensivo Giovanni XXIII di Villa San Giovanni, Dott.ssa Grazia Maria Trecroci, si è tenuto un incontro sinergico tra Scuole ed Istituzioni locali, per stabilire percorsi e collaborazioni utili all'implementazione e alla disseminazione del progetto europeo "Workplaces without frontiers", iniziato nel settembre 2017 e che vedrà la sua conclusione nel 2019.

Il progetto, di durata biennale, vede coinvolti cinque Stati europei: Gran Bretagna, Spagna, Turchia, Germania e Italia al fine di fornire agli studenti opportunità rilevanti che consentano loro di sperimentare stage professionali formativi nelle rispettive realtà nazionali. Un progetto che vuoleesaminare e condividere i sistemi di formazione professionali nei rispettivi Paesi per far sì che gli studenti siano pienamente consapevoli della gamma di opportunità disponibili e delle modalità su come accedervi.

Una sinergia diretta a condividere informazioni non soltanto nelle rispettive scuole ma anche con partners locali e regionali. L'obiettivo è quello di potenziare il curriculum scolastico con partners internazionali.

Per discutere dell'iniziativa la Dirigente scolastica del Comprensivo di Villa Maria Grazia Trecroci che si vuole aprire all'Europa, con affianco con la Professoressa Orsola Cama, ha coinvolto l'Amministrazione Comunale presente al tavolo tecnico con il Sig. Sindaco F.F. Dott.ssa Maria Grazia Richichi, la Dott.ssa Maria Grazia Papasidero Responsabile del Settore Pubblica Istruzione, il Responsabile di Gabinetto Stampa Saro Bellè, il Sindaco del Comune di Campo Calabro Sandro Repaci, i docenti delegati di tutti gli Istituti superiori del Distretto 38 in rappresentanza dei Dirigenti: Dirigente dell'I.I.S. "Nostro-Repaci"- Dott.ssa Spezzano Maristella, dell'Istituto Alberghiero- Prof.ssa Ciappina Carmela, dell'I.I.S. "Fermi"- prof.ssa Graziella Ramondino.

I Docenti coinvolti nel progetto ERASMUS e la stessa Dirigente hanno illustrato i contenuti e le attività fin qui condotte nell'ambito del suddetto progetto. Un progetto che è stato condiviso e sposato dai Sindaci Richichi e Repaci con i quali le istituzioni scolastiche si rapporteranno per la buona riuscita dell'iniziativa che vedrà coinvolti gli studenti della città e del vasto hinterland del Distretto scolastico 38.

I partecipanti al tavolo tecnico hanno dimostrato interesse e dichiarato volontà e disponibilità a supportare la scuola, anche in previsione del prossimo meeting transnazionale di Ottobre, che vedrà presenti nel nostro territorio le delegazioni di docenti e di studenti dei 4 Paesi che parteciperanno all'iniziativa.

Alunni e docenti Inglesi, Spagnoli, Tedeschi, Turchi e Italiani interagiranno in lingua inglese per scambiarsi esperienze e competenze; approfondiranno le conoscenze in riferimento alle opportunità lavorative e alle possibilità di apprendistato che il nostro territorio offre, con visite in affermate aziende che hanno dato la disponibilità ad interagire con la scuola e le istituzioni locali.

Il profilo delle aziende esistenti in loco, insieme a quello delle aziende dei paesi partners, saranno inseriti in un Database Pan Europeo e sarà consultabile sul sito dedicato al progetto stesso www.workplaces-without-frontiers.com.

La D.ssa Richichi che ha assunto la delega alla Pubblica Istruzione, ha garantito il massimo impegno da parte dell'Ente affinché l'iniziativa vada in porto, idea condivisa dal Sindaco di Campo Calabro Sandro Repaci.