(FOTOGALLERY) Erosione costiera a Bocale: il caso arriva in Procura

Gli annunciati (e in parte eseguiti) lavori sulla costa di Bocale non hanno migliorato sensibilmente la zona che, d'estate, diviene la residenza di numerosi reggini. Per tentare di risolvere la vicenda, una famiglia ha anche presentato un esposto alla Procura della Repubblica. L'erosione costiera che negli ultimi anni ha interessato il litorale di Bocale, in assenza di adeguate ed idonee protezioni dal mare, ha prodotto notevoli e rilevanti conseguenze dannose, al punto che la strada ove insiste la proprietà risulta collassata in più punti.

Nonostante le numerose ed accorate richieste di intervento, dopo un primo posizionamento dei massi, nel 2015, rivelatosi inefficace, le Amministrazioni competenti sono intervenute solo nel novembre 2017, quando ormai il danno si era già esteso in tutta la zona, determinando non solo la scomparsa del litorale costiero bensì anche dell'intero manto stradale, e provocando danni alle abitazioni. Peraltro, i suddetti lavori, consistiti nella messa in posa di massi per la realizzazione delle barriere soffolte, hanno contribuito ad aggravare la situazione, soprattutto per ciò che concerne la proprietà di una donna (che ha denunciato in Procura), atteso che lo scorretto posizionamento dei massi ha esposto l'abitazione in questione all'azione erosiva del mare. Difatti, i massi, sistemati paralleli alla linea costiera, non risultano presenti proprio di fronte all'abitazione: il risultato prodottosi è che nello spazio lasciato libero da protezione fisica, il mare – quando è in tempesta – agisce con maggior forza in detto punto vulnerabile, con effetti devastanti sull'abitazione (il cui accesso era già impraticabile da parecchio tempo).

Ed invero, il manto stradale attraverso cui si accede all'immobile è completamente crollato, residuando al suo posto, alcune voragini profonde diversi metri.

Peraltro, i danni hanno interessato anche le tubature idriche nonché i cavi elettrici che si trovano interrati in zona. La situazione attuale, dunque, si presenta gravissima non solo in quanto non è possibile alcun accesso alla zona ed alle abitazioni, ma anche perché il terreno è pericolante, il manto stradale nel tratto dinanzi l'immobile di proprietà della donna è crollato, e l'avvenuto danneggiamento dei cavi elettrici costituisce un concreto pericolo di folgorazione per chi si trovasse a passare nei pressi.



In ragione di ciò, anche in considerazione del concreto pericolo per l'incolumità pubblica, la donna ha chiesto, a mezzo del legale di fiducia, l'avvocato Alessandra Messina, un intervento immediato delle Pubbliche Amministrazioni: "Il manto stradale attraverso cui si accede all'immobile della Sig.ra Chirico è completamente crollato, residuando al suo posto, alcune voragini profonde diversi metri. Peraltro, i danni hanno interessato anche le tubature idriche nonché i cavi elettrici che si trovano interrati in zona. La situazione attuale, dunque, si presenta gravissima non solo in quanto non è possibile alcun accesso alla zona ed alle abitazioni, ma anche perché il terreno è pericolante, il manto stradale nel tratto dinanzi l'immobile di proprietà della mia assistita è crollato, e l'avvenuto danneggiamento dei cavi elettrici costituisce un concreto pericolo di folgorazione per chi si trovasse a passare nei pressi. È chiaro che sussiste ad oggi un concreto pericolo per l'incolumità pubblica, tale da dover richiedere un intervento immediato" scriveva l'8 marzo l'avvocato Alessandra Messina, intimando a Comune di Reggio Calabria, Città Metropolitana di Reggio Calabria e Regione Calabria di intervenire entro 7 giorni dalla ricezione della missiva.

Alla lettera hanno fornito riscontro, in data 19.03.2018, l'Ufficio Demanio Marittimo del Comune di Reggio Calabria e l'Ufficio Demanio Marittimo della Regione Calabria, ritenendo entrambi di non avere competenza in relazione alla richiesta. Ad oggi, tuttavia, non è seguito alcun intervento.

Per questo, la donna chiede ora alla Procura di disporre gli opportuni accertamenti in ordine ai fatti esposti, valutando eventuali profili di illiceità penale e, se sussistenti, individuare i possibili responsabili e procedere nei loro confronti.