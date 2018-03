A Rosarno si discute di sport, salute, cultura e inclusione

Il 24 marzo si è svolto il Convegno Sport Salute ed inclusione presso il Liceo Scientifico R.Piria di Rosarno. Dal convegno è emersa l'importanza dello sport nella società in quanto volano di miglioramenti sociali e culturali di estrema importanza per lo sviluppo di un territorio nonche' della persona. Come sottolineato dal presidente nazionale CIP Pancalli, lo sport aiuta l'uomo a migliorarsi e a vincere non solo nella specifica attività agonistica praticata, ma cosa fondamentale, nella vita. Invita i giovani ad "imparare a comprendere che è fondamentale riuscire a valorizzare le persone prima ancora che le loro condizioni. Mettersi in gioco e riuscire a superare i propri limiti siano essi fisici e/o sociali questa e' la reale vittoria. Per questo la scuola, la famiglia le istituzioni - come ribadito da tutti gli intervenuti - lavorando in sinergia possono dar vita a quelle condizioni che diano impulso e sviluppo a un nuovo modo di vivere lo sport e la vita, e superare le emarginazioni di qualsiasi genere. E questo spirito e'stato testimoniato dalle atlete Paralimpiche, Barbaro, D'Anna, Petrillo, che hanno ribadito quanto lo sport le abbia aiutate a non rinchiudersi in un guscio a seguito di cambiamenti e condizioni fisiche che appaiano limitanti e che le vittorie più importanti sono le conquiste nella quotidianità. Quindi, un invito a mettersi in gioco tramite lo sport nella vita e essere vincitori ogni qual volta si ricerca di realizzare un sogno.

