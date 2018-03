Processo Scajola, l’ex ministro Burlando in aula come teste

L'ex ministro ed ex governatore della Liguria, Claudio Burlando, ha deposto oggi come teste nel processo a carico dell'ex ministro dell'Interno Claudio Scajola. Burlando, che è stato tra i testi sentiti prima del leader azzurro Silvio Berlusconi, è stato sentito, in particolare, sulla partecipazione ad alcune manifestazioni pubbliche, alle quali era presente, della moglie di Scajola e se in alcune di queste la donna abbia fatto da madrina. Burlando ha spiegato che a quelle iniziative lui si recava da invitato in quanto rappresentante istituzionale e che l'organizzazione non dipendeva da lui. (Ansa)

